Previsti disagi per due notti questa settimana per chi percorre l'autostrada A4 nel tratto compreso fra Sesto San Giovanni e Cormano.

Lavori nel tratto urbano della A4: ecco quando saranno le chiusure

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 5:00 di giovedì 13 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia.

Lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 e la A52 Tangenziale nord e rientrare in A4 a Monza;

per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovani, verso Torino: Cormano;

-dalle 22:00 di giovedì 13 alle 5:00 di venerdì 14 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Cormano, verso Torino.

Lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

Contestualmente sarà chiuso il nodo A52/Bologna verso la A4 direzione Torino e il ramo di ingresso di Monza Sant'Alessandro.

L'area di servizio "Lambro nord", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un'ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Monza, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho e la SP35 Milano-Meda, per poi immettersi in A4 a Cormano;

per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovani, verso Torino: Cormano;

per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

-dalle 21:00 di venerdì 14 alle 5:00 di sabato 15 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino.

Lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

L'area di servizio "Lambro nord", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un'ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 e la A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Rho, con rientro in A4 a Cormano;

per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovani, verso Torino: Cormano;

per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza.