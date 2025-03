Rapina in un'abitazione, fuga con orologi e soldi: presi i due malviventi in fuga

Rapina in un'abitazione di Tradate: malviventi arrestati a Nerviano.

Rapina in un'abitazione

Avevano messo a segno una rapina impropria in un'abitazione di Tradate. E aveano cercato la fuga. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri, sabato 8 marzo 2025, a Tradate. Intorno alle 17, due persone - una coppia di origine rumera, 43 anni e 45 - si erano introdotti nella casa, riuscendo a rubare alcuni orologi di valore e la somma di 2.500 euro in contanti. Durante la fuga i malviventi erano stati sorpresi dalla proprietaria di casa con la quale avevano avuto una colluttazione (la donna era stato poi trasportata all'ospedale di Tradatte e dimessa poi con 7 giorni di prognosi per una contusione al ginocchio e al collo) prima di riuscire a scappare a bordo di un'auto.

La caccia ai due fuggitivi

Subito erano partite le indagini. Le ricerche erano subito partite da parte della centrale operativa di Saronno e con l'ausilio del sistema di letture targhe locale attivato dai Carabinieri di Nerviano una volta che i fuggitivi erano entrati in paese.

L'arresto della coppia

Arrivati quindi sul territorio di Nerviano, i fuggitivi sono stati subito intercettati e bloccati dai militari della locale Stazione. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria. La coppia è stata arrestata e portata nel carcere milanese di San Vittore a disposizione dell'autorità giudiziaria.