Morto l'ex superpoliziotto Carmine Gallo

Carmine Gallo, l'ex super poliziotto agli arresti domiciliari nell'indagine su una presunta rete di spie legata alla società Equalize, è morto questa mattina improvvisamente nella sua abitazione a Garbagnate Milanese.

Sarebbe stato stroncato da un infarto, la Procura ha disposto ulteriori accertamenti

Carmine Gallo era al centro delle indagini sulla Equalize. Secondo quanto riferito dal suo legale, l'avvocato Antonella Augimeri, Gallo, 66 anni, è stato stroncato da un infarto fulminante anche se la procura ha disposto l’autopsia e ulteriori accertamenti.

Gallo era accusato di essere Enrico Pazzali, a capo del gruppo che ha dossierato per anni politici e imprenditori

Gallo era ai domiciliari da ottobre nella sua casa di Garbagnate milanese, in quanto accusato di essere, con il presidente di fondazione Fiera, Enrico Pazzali, a capo del gruppo che ha dossierato per anni politici e imprenditori dal centro di Milano.

"Per 41 anni ha ho sempre servito le istituzioni"

Dopo l’arresto, Gallo aveva taciuto davanti al gip, limitandosi a pronunciare poche parole: «Per 41 anni ho sempre servito le istituzioni e anche oggi lo farò».

Entrato in polizia nel 1978 per oltre trent'anni è stato in prima linea nelle operazioni più delicate in Italia e all'estero

Entrato in polizia nel 1978, per oltre trent'anni è stato in prima linea nelle operazioni più delicate in Italia e all'estero contro la mafia calabrese, al punto da guadagnarsi la fama di «superpoliziotto». Si era occupato dei rapimenti di Cesare Casella, prelevato a Pavia nel 1988 e rilasciato due anni dopo, e dell'imprenditrice Alessandra Sgarella, che per nove mesi alla fine degli anni '90 fu tenuta sequestrata in Calabria e poi liberata. Ha, tra l'altro, risolto il delitto Gucci ed è stato ritenuto l'artefice del pentimento di Saverio Morabito.

Per diversi anni alla guida del commissariato di Polizia di Rho-Pero

Carmina Gallo per diversi anni era stato alla guida del Commissariato di Polizia di Rho-Pero effettuando numerose operazioni sicurezza sul territorio dei due Comuni. Arrivato a Rho a settembre 2010 quando il Commissariato era all'interno di Fiera Milano Gallo aveva contribuito al trasferimento della sede a Rho e aveva lavorato per la sicurezza di Expo 2025. Aveva lasciato Rho nel 2018 per