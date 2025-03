L’Accademia scacchi Rho conquista la Minichampions League lombarda

L’associazione «Scacchi Rho» sul tetto della Lombardia grazie alla conquista della Minichampions League lombarda riservata alla categoria Under 14.

Un risultato importante per la società guidata ormai da diversi anni dal maestro Massimiliano Guidi

Un risultato importante per la società guidata ormai da diversi anni dal maestro Massimiliano Guidi. Un percorso di sette tappe durato diversi mesi per i ragazzi dell’associazione rhodense, capitanata da Angela Chessa che alla fine sono riusciti, vittoria dopo vittoria, a salire sul gradino più alto del podio della competizione che ha visto ai nastri di partenza 60 squadre che si sono date battaglia dalla prima all’ultima gara. Una soddisfazione enorme per lo staff rhodense che nei giorni scorsi è stato premiato da alcuni rappresentanti del Consiglio regionale della Lombardia nella sala delle feste del Coni.

Una vittoria di gruppo che ha visto anche primeggiare tre giocatori nelle partite singole

Risultati importanti quelli ottenuti nel corso dell’anno dagli oltre 50 atleti dell’associazione rhodense. Una vittoria di gruppo che ha visto anche primeggiare tre giocatori nelle partite singole. Si tratta di Fabio Ruggero, Davide Clementi e Michele Camerani che si sono imposti su 240 allievi di tutte le altre scuole scacchistiche.

«E’ stata veramente una grande emozione - ha affermato al termine delle premiazioni il maestro Massimiliano Guidi - I nostri ragazzi, non contenti del successo di gruppo, si sono aggiudicati anche tutto il podio finale dei migliori singoli giocatori della manifestazione. Siamo davvero soddisfatti del lavoro svolto in questa stagione».

Il maestro Guidi: "Un esempio di ottimo lavoro svolto "

Massimiliano Guidi è responsabile della sezione scacchi presso il circolo Bridge Club e presso il Centro Civico La Tortuga a Rho e, dal 2010, organizza corsi a vari livelli per adulti e per bambini delle scuole primarie e secondarie.