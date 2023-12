Lavori lungo la A8: chiusure alle uscite di Lainate e Arese

Diverse notti di chiusura lungo la A8 per consentire lavori di manutenzione in particolare alle uscite di Lainate e Arese.

Chiusure notturne lungo la A8 fa Lainate e Arese

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale e delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21 DI MARTEDI' 19 ALLE 5 DI MERCOLEDI' 20 DICEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano e Varese e in entrata verso Varese. In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata di Castellanza e l'uscita di Gallarate.

DALLE 21 DI MERCOLEDI' 20 ALLE 5 DI GIOVEDI' 21 DICEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano.

DALLE 22 DI MERCOLEDI' 20 ALLE 5 DI GIOVEDI' 21 DICEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo Fiera Milano;

-sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.