Lavori in piazza, la minoranza sprona la giunta

Lavori in piazza per il Progetto Spugna, le forze della coalizione di centrosinistra spronano la giunta di Cornaredo.

Progetto spugna

A breve dovrebbero iniziare i lavori del progetto “Città Spugna”, che prevede il rifacimento del lato sud di Piazza Libertà (l’attuale area mercato). Francesco Caroccia, ex assessore ai lavori pubblici e attuale consigliere comunale, spiega che “nel 2022 la passata amministrazione ha approvato un progetto di massima per sostituire l’attuale pavimentazione in cemento della piastra del mercato con del materiale drenante, riducendo anche le isole di calore con nuove piantumazioni. Questo in seguito all’accordo tra Città Metropolitana di Milano e CAP Holding Spa per attuare le misure del PNRR relative agli interventi di invarianza idraulica. Il valore dell’intervento è di circa 1.5 milioni di euro”.

Lavori in piazza

Il progetto prevede una pavimentazione in graniglia drenante, materiale di pregio che potrà migliorare la gestione del ciclo delle acque. Si potranno recuperare le acque meteoriche direttamente nel sottosuolo: questo diminuirà il carico sulla rete fognaria, andando a restituire l’acqua al terreno e rimpinguando le falde acquifere.

Saranno inoltre piantati nuovi alberi per ridurre le isole di calore e mitigare le temperature, il tutto senza impedire le attuali funzioni di quell’area di Piazza Libertà.