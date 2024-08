Festa di Cornaredo, niente fuochi d'artificio

Per il secondo anno, niente spettacolo pirotecnico alla festa di Cornaredo. Manca l’ accordo fra giostrai e amministrazione comunale: come lo scorso anno la festa di Cornaredo non avrà lo spettacolo pirotecnico.

Niente fuochi d'artificio

«Viste alcune informazioni non corrette circolate negli ultimi giorni, ci tengo a fare chiarezza sui fuochi d'artificio per la festa del paese - è intervenuto il sindaco Corrado D’Urbano - Esiste un parere della Prefettura datato 28 luglio 2023 che stabilisce delle precise indicazioni di sicurezza relative all’area individuata per i fuochi. L’Amministrazione comunale è disponibile a dare l’autorizzazione purché lo spettacolo pirotecnico venga svolto nel rispetto di tali regole. L’area storicamente identificata per questa attività è quella di via Imbriani in cui è stato effettuato un sopralluogo dalla commissione tecnica che ha ritenuto la sede non idonea alla potenza dei fuochi proposti. È stato suggerito ai giostrai di spostare la sede dello sparo oppure di diminuire la potenza dei fuochi".

Niente accordo

"La risposta è stata negativa poiché questa soluzione rischia di non soddisfare le loro aspettative in termini di numero di persone presenti allo spettacolo pirotecnico. Dunque, non avendo trovato un accordo che soddisfi entrambe le parti e che ci permetta di godere di fuochi d’artificio sicuri, siamo qui a dirvi che, nostro malgrado, lo spettacolo pirotecnico non verrà realizzato. Colgo comunque l'occasione per invitarvi tutti alla festa: abbiamo preparato un ricco programma di eventi per grandi e piccini che animerà Cornaredo per oltre una settimana».