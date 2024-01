Lavori all'ufficio postale, la riapertura slitta ancora

Ancora chiuso l’ufficio postale di largo Europa a Cuggiono.

L'ufficio postale di Cuggiono resterà chiuso fino al 30 gennaio

La riapertura era prevista il 22 dicembre ma qualche giorno prima di quella data è arrivata in municipio la comunicazione di un ulteriore posticipo per la conclusione dei lavori.

L’intervento di modernizzazione avrebbe dovuto concludersi in un primo tempo a fine novembre, poi è stato posticipato a dicembre, e ora la comunicazione dice che la posta sarà chiusa fino al 30 gennaio. Prosegue quindi il disagio per i cittadini che devono andare fuori paese per le operazioni postali; a soffrire di più questa situazione sono gli anziani e coloro che non sono automuniti.

Con Polis si potrà fruire dei servizi pubblici in modalità digitale

L’ufficio postale cuggionese è inserito nel progetto Polis di Poste Italiane, che mira a dare la possibilità ai cittadini di fruire di tutti i servizi pubblici per mezzo di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane, i cui operatori, appositamente formati, contribuiranno attivamente ad accompagnare la popolazione meno avvezza ai mezzi digitali verso l’abilitazione e la fruizione dei servizi in modalità digitale.

Per ritirare pacchi o posta in giacenza si deve andare a Inveruno

In attesa della conclusione dei lavori di modernizzazione, i cittadini dovranno andare all’ufficio postale di Inveruno per ritirare pacchi, posta in giacenza o eseguire operazioni sul proprio conto o libretto. Inoltre è presente uno sportello dedicato ai cuggionesi per le operazioni finanziarie.

Per tutte le altre operazioni è possibile scegliere la sede che si preferisce; si ricorda che l’ufficio postale con apertura pomeridiana più vicino è in via Pusterla a Magenta.