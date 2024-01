Slitta ancora la riapertura della Posta

Ennesimo rinvio dell’apertura dell’ufficio postale di largo Europa a Cuggiono. L’ufficio sarebbe dovuto tornare operativo a fine novembre, questo è il terzo rinvio: pesano i ritardi nella consegna dei materiali.

L'ufficio dovrebbe aprire l'8 febbraio

Avrebbe dovuto riaprire il 30 gennaio ma nella nuova comunicazione di Poste Italiane spa si legge che l’ufficio aprirà l’8 febbraio. Questi continui rinvii stanno esasperando i cittadini, costretti ad andare fuori paese per le operazioni postali; i disagi maggiori sono per le persone anziane e coloro che non sono automuniti.

Gli intervento in corso di realizzazione

L’intervento di modernizzazione avrebbe dovuto concludersi in un primo tempo a fine novembre, poi è stato posticipato al 22 dicembre, una nuova proroga parlava di apertura a fine gennaio e ora l’ennesimo rinvio all’inizio di febbraio.

Che cosa sta succedendo? Il primo rinvio derivava dal fatto che i lavori erano partiti un mese dopo la data di inizio prevista e dopo sollecitazione dell’Amministrazione. Poi sono stati trovati dei problemi al pavimento che hanno portato alle nuove proroghe. Ora la comunicazione parla di imprevisti tecnici che hanno allungato ulteriormente i tempi di apertura.

Riscontrati problemi nella consegna dei materiali

Abbiamo sentito il Servizio di Comunicazione territoriale Lombardia che ha spiegato che la nuova proroga nell’apertura è dovuta ai ritardi registrati nella consegna dei materiali necessari per portare a termine l’intervento. Il disagio prosegue soprattutto per gli anziani che devono farsi accompagnare da figli o nipoti anche solo per fare un prelievo, visto che lo sportello bancomat non funziona.

I cittadini dovranno ancora rivolgersi all’ufficio postale di Inveruno, dove è presente uno sportello dedicato ai residenti a Cuggiono, per ritirare pacchi, posta in giacenza o eseguire operazioni sul proprio conto o libretto. Per tutte le altre operazioni è possibile scegliere la sede che si preferisce.