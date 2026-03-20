L’ufficio postale di San Giorgio Su Legnano, sito in via Mella, dal prossimo 23 marzo, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Lavori all’ufficio postale di San Giorgio su Legnano

La sede, infatti, rientra in Polis, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale comprendono la riorganizzazione degli spazi e il restyling della sala al pubblico, con nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ai clienti.

Alla riapertura sarà possibile continuare a richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili e l’avvio delle pratiche di richiesta e rinnovo del passaporto.

E’ possibile recarsi a Canegrate

Durante il periodo dei lavori che, salvo ulteriori comunicazioni, termineranno entro fine maggio Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini l’ufficio postale di Canegrate sito in via Cervino 3, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio del territorio, al fine di garantire la gestione delle esigenze di tutti i cittadini.