Lavori alla palestra di via don Sturzo

Lavori estivi per le scuole cornaredesi.

Scuola primaria

Hanno preso il via i lavori di completa riqualificazione della palestra e degli spogliatoi della scuola primaria di via Don Sturzo, un intervento reso necessario dalle condizioni della struttura. La pavimentazione sportiva era ormai fortemente deteriorata, mentre gli impianti degli spogliatoi, risalenti a oltre cinquant’anni fa, richiedevano continui interventi di manutenzione, sempre meno efficaci e sempre più onerosi.

L’Amministrazione ha quindi scelto di intervenire in maniera risolutiva, investendo in una riqualificazione complessiva anziché limitarsi a interventi tampone.

Riqualificazione

L’opera prevede la sostituzione della pavimentazione sportiva, il rifacimento degli impianti degli spogliatoi, la tinteggiatura dei locali e la realizzazione di un nuovo servizio igienico accessibile alle persone con disabilità. L’investimento ammonta a circa 150mila euro e il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori entro l’inizio del nuovo anno scolastico.

«Abbiamo deciso di intervenire in modo strutturale su una palestra che rappresenta un punto di riferimento non solo per la scuola, ma anche per le associazioni sportive del territorio – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Renato Tiraboschi -. Sostituire una pavimentazione ormai usurata e rinnovare impianti che avevano oltre mezzo secolo di vita significa migliorare la sicurezza, ridurre i costi di manutenzione futuri e consegnare alla comunità una struttura più efficiente, accessibile e funzionale».

Interventi nelle scuole

Quello di via Don Sturzo non è l’unico intervento in programma.

L’Amministrazione comunale ha infatti previsto ulteriori lavori di manutenzione straordinaria per un valore complessivo di circa 100mila euro, destinati al rifacimento dei servizi igienici della scuola primaria IV Novembre, della scuola dell’infanzia Colombo e del cimitero del capoluogo, dove gli interventi sono già stati completati.

«Investire nella manutenzione degli edifici pubblici significa investire nella qualità della vita della nostra comunità – aggiunge il sindaco Corrado D’Urbano -. Le scuole sono tra i luoghi più importanti della città e meritano attenzione costante. Per questo continuiamo a programmare interventi concreti, privilegiando la qualità e la sicurezza degli spazi frequentati ogni giorno da studenti, insegnanti, famiglie e cittadini. Abbiamo scelto di concentrare i lavori durante la pausa estiva proprio per restituire edifici rinnovati già a settembre, garantendo la ripresa delle attività in ambienti migliori e più sicuri».