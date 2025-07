Lavori al nido Salvo D'Acquisto: sarà più confortevole, sostenibile e sicuro

Riqualificazione

Nessuna interruzione del servizio: i bambini sono stati accolti in altre strutture comunali.

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’asilo nido Salvo D’Acquisto di Legnano.

Lavori di riqualificazione all'asilo nido Salvo D'Acquisto

L'intervento, inserito nell'ambito del progetto La scuola si fa città, finanziato con i Fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027 e dell'importo complessivo di 463.239,87 euro, riguarda sia l'efficientamento energetico che la sicurezza e il benessere degli spazi scolastici interni ed esterni.

A illustrarle nel dettaglio è l'Amministrazione comunale:

"Si procederà alla sostituzione completa degli infissi con nuovi serramenti ad alta efficienza energetica, alla posa di un impianto fotovoltaico per favorire energia rinnovabile e autonomia energetica. Particolare attenzione è stata riservata all’isolamento termico dell’involucro edilizio, con l’applicazione di un sistema a cappotto e l’isolamento della copertura, per garantire comfort interno e contenimento dei consumi. Saranno realizzate nuove pavimentazioni antitrauma in gomma colata sia sotto il portico sia nel chiostro; materiali scelti non solo per la loro resistenza e permeabilità, ma anche per le elevate performance in termini di sicurezza, igiene, durabilità e impatto estetico. Il sistema di raccolta delle acque meteoriche sarà completamente rifatto con l’inserimento di nuove tubazioni, pozzetti e una vasca di dispersione centrale, per risolvere definitivamente le problematiche relative al ristagno dell’acqua e garantire il corretto drenaggio in tutte le stagioni".

Bimbi trasferiti in altre strutture per non interrompere il servizio

L'assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei afferma:

"Siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad avviare i lavori di riqualificazione del nido Salvo D’Acquisto senza interrompere il servizio, garantendo continuità educativa e tranquillità alle famiglie. I bambini sono stati infatti accolti in altre strutture comunali, la maggior parte delle quali situate all’interno dello stesso quartiere, anche per i mesi a venire. Mantenere il servizio attivo, pur in presenza del cantiere, è stato per noi un obiettivo prioritario, perché crediamo che i servizi per l’infanzia siano un punto di riferimento fondamentale per la comunità. Un ringraziamento particolare va alla cooperativa Stripes, che gestisce i nidi comunali e che, con grande professionalità e attenzione, ha curato l’allestimento delle strutture temporanee, il trasloco, l’organizzazione operativa e la comunicazione con le famiglie. L’intervento restituirà al quartiere e alla città un nido più efficiente, sicuro, moderno e davvero a misura di bambino".

Cambierà anche l'accesso: "Sarà più accogliente e funzionale"

L’asilo nido Salvo d’Acquisto sarà interessato nei prossimi mesi anche da un altro intervento, che riguarderà il ridisegno e la riqualificazione dell’accesso alla struttura rendendolo più accogliente e funzionale e che avrà come obiettivo favorire la socializzazione fra le famiglie.

"Prende corpo una delle tappe del progetto La scuola si fa città"

Palazzo Malinverni conclude:

"Con l’avvio del cantiere, che si aggiunge a quello dell’ex Verri partito lunedì 21 luglio, a quello concluso dei solarium nel Parco dell’ex Sanatorio e ad altri che prenderanno il via nelle prossime settimane, prende corpo una delle tappe fondamentali del progetto La scuola si fa città. Un intervento che non si esaurisce nell’edilizia scolastica, ma contribuisce a un disegno più ampio e coordinato di rigenerazione urbana, che intreccia riqualificazione degli edifici, valorizzazione degli spazi pubblici, coinvolgimento delle comunità e promozione della sostenibilità ambientale".