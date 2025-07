L'ex liceo di via Verri diventa un polo multifunzionale per i giovani

Al via i lavori

Saranno realizzati un’area ristoro, un'area giochi, spazi per eventi e laboratori, sale studio trasformabili in auditorium, ambienti per lo smart working e il co-working.

Nuova vita per l'ex liceo di via Verri a Legnano, che diventerà un Community hub, un polo multifunzionale dedicato ai giovani, in cui studiare, creare, sperimentare e crescere insieme.

Al via i lavori all'ex liceo di via Verri

Sono cominciati oggi, lunedì 21 luglio, i lavori di riqualificazione dell’ex edificio scolastico. La trasformazione dell'immobile inutilizzato da anni in un community hub rientra nella strategia di rigenerazione urbana "La scuola si fa città - Paesaggi della comunicazione e sensorialità inclusiva", finanziata con risorse europee del Programma regionale Fesr e Fse+ 2021-2027.

"Uno spazio per le nuove generazioni"

L’assessore alla Città futura Lorena Fedeli commenta:

"Il nuovo spazio sarà pensato per rispondere ai bisogni delle nuove generazioni e sarà un luogo in cui studiare, creare, sperimentare e crescere insieme; un ambiente aperto e inclusivo, dove promuovere la partecipazione, sostenere i talenti, valorizzare la cultura e coltivare le relazioni. È un progetto che guarda al futuro con una visione ben precisa e che restituirà alla città un edificio storico trasformandolo in un centro vivo per la comunità giovanile. In questo modo un immobile comunale che ha formato generazioni di legnanesi torna alla funzione che ha avuto per diversi decenni: favorire l’incontro fra i nostri giovani e facilitare le possibilità di mettersi in relazione in uno spazio dedicato. Il Community hub è pensato come fulcro in una logica di campus per studenti che coinvolge l’intero centro cittadino proprio in forza della sua posizione baricentrica rispetto agli istituti superiori".

L'assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi aggiunge:

"Va sottolineato che il progetto dell’ex liceo è parte di una politica di rigenerazione urbana portata avanti da questa Amministrazione che sta vedendo sul nostro territorio il recupero o la riqualificazione di diversi edifici storici. Esempi ne sono la palazzina ex Gil di via Milano, i bagni pubblici di via Pontida, i solarium del parco dell’ex Sanatorio e la palazzina di via Venezia".

Intervento da 3 milioni e mezzo di euro

Il progetto di riqualificazione prevede interventi strutturali per il consolidamento generale, con il rifacimento dei solai e l'adeguamento alle norme sismiche vigenti. Sono inclusi nuovi impianti termoidraulici, elettrici e speciali, la sostituzione dei sistemi di riscaldamento con pompe di calore e l’installazione di un impianto fotovoltaico. Dal punto di vista architettonico, si prevede l’isolamento termico e acustico, la sostituzione dei serramenti, il rifacimento della copertura, il ripristino delle facciate e la realizzazione di due nuovi corpi scala, uno dei quali con ascensore per una migliore accessibilità. Completano l’intervento la messa a norma dei servizi igienici, l’acquisto degli arredi e il restauro delle finiture esterne. I lavori sono stati assegnati per un importo complessivo di 3.450.881,57 euro Iva esclusa e avranno la durata di un anno e mezzo circa.

"Un riferimento per gli studenti delle superiori"

L'assessore alla Cultura Guido Bragato spiega:

"Nell’ambito delle politiche giovanili il Community hub si propone di essere uno spazio attrattivo e di riferimento per i giovani e, in particolare, per gli studenti degli istituti superiori che vivono la nostra città anche al di fuori dell’orario scolastico e che, attualmente, non possono contare su un punto di aggregazione al coperto. Il progetto di riqualificazione restituirà alla città degli spazi che si presteranno a ospitare diversi tipi di contenuti e funzioni che dovranno essere condivisi con il gestore della struttura in un’ottica di sostenibilità nel tempo. Per immaginare cosa fare nell’ex liceo ci siamo messi in ascolto dei giovani, delle loro idee, proposte e necessità con un questionario e coinvolgendo direttamente i gruppi impegnati in progetti culturali: a loro questa struttura sarà dedicata, quindi già nella fase di individuazione delle funzioni ci è parso naturale stimolarne partecipazione e contributi".

Funzioni individuate attraverso un questionario

Nel ventaglio di possibili funzioni che il Verri Community hub ospiterà figurano spazi dedicati alla socialità, alle arti, all’aggregazione giovanile e alla creatività. Sono previsti un’area ristoro, una gaming zone con giochi tradizionali e digitali, spazi polifunzionali per eventi musicali, culturali e laboratori, sale studio trasformabili in auditorium, ambienti per lo smart working e il co-working con dotazioni tecnologiche avanzate, laboratori per la creatività digitale, in collaborazione con scuole e realtà giovanili. Il progetto include anche una web radio, pensata per coinvolgere attivamente i giovani e la comunità locale attraverso contenuti con un forte legame territoriale. Queste funzioni sono state individuate appunto a seguito di un lavoro di ascolto dei giovani attraverso un questionario che ha visto la partecipazione di 1.136 persone.

L'idea è di procedere a una co-programmazione

I lavori di riqualificazione rappresentano un aspetto del processo di rigenerazione urbana che interesserà l’ex liceo: nell’ambito delle azioni immateriali previste il Comune di Legnano pubblicherà prossimamente un avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore e agli operatori con esperienza nei campi educativo, culturale e sociale per avviare un processo di co-programmazione. L’obiettivo è quello di costruire in maniera condivisa la futura identità del Verri Community hub, definendone funzioni, servizi e modalità di gestione attraverso un approccio partecipativo e sostenibile.

Nella foto di copertina: un render del salotto che sarà realizzato nell'ex edificio scolastico