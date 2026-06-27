L’auto “civetta” dalla Locale all’Ufficio tecnico

L’auto «civetta» della Polizia Locale dismessa e affidata all’Ufficio Tecnico di Cornaredo.

Auto civetta

E’ una delle ultime decisioni prese in municipio: il mezzo utilizzato dagli operatori di Polizia locale per attività in «borghese» è stato dismesso, con rimozione di tutti i materiali, per essere affidato all’ufficio tecnico.

Risarcimento al Comune

Si tratta della vettura Volkwagen T-Roc divenuta proprietà comunale nel 2024 a seguito delle condanne penali per il caso di corruzione che interessò il muncipio cornaredese nel 2022.

Il mezzo, di proprietà di uno dei condannati, divenne comunale come risarcimento per l’amministrazione pubblica, in aggiunta alle somme stabilite dal tribunale.

Ufficio tecnico

La decisione fu allora quella di metterla a disposizione del comando di Polizia Locale, investendo nell’allestimento del mezzo per utilizzarla quale auto civetta all’interno dei servizi di Polizia giudiziaria che da alcuni anni il comando porta avanti. Decisione che, a soli due anni, viene cambiata. Con determina comunale è stato infatti deciso di affidare l’incarico ad una ditta specializzata per rimuovere le apparecchiature dall’auto civetta: il mezzo è stato infatti tolto dal parco auto della Polizia Locale per andare a rinfoltire quello dell’Ufficio tecnico comunale.