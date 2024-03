L'associazione Aicit cerca nuovi autisti volontari

Il presidente di Aicit Daniele Bolzonella ha dunque lanciato un appello:

“Vorremmo aumentare il numero di autisti per agevolare, in questo modo, il lavoro di tutti noi. Bastano un paio di volte al mese e sarebbe già tanto”. Negli ultimi tempi il numero di aspiranti volontari è aumentato. Soprattutto assistenti, ma anche qualche autista si è fatto avanti. Certo con gli anni che passano non sono mai sufficienti e Aicit è sempre alla ricerca di nuove persone che si facciano avanti. Questo è il momento giusto. L’aspirante volontario, sia nel caso voglia fare l’assistente sul pulmino che l’autista, seguirà un tirocinio per apprendere le regole, prima di diventare autonomo. Un modo per aiutare chi ha bisogno, un modo per sentirsi utili alla società".