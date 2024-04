L’Intelligenza Artificiale sbarca in Comune a Magenta. L’Amministrazione ha infatti implementato un nuovo servizio per quanto riguarda la sezione del sito internet legata al Consiglio comunale.

La novità riguarda una piattaforma dal nome «CloudIA» alla quale potranno essere fatte alcune domande sulla registrazione della seduta dell’Assise e che darà risposte precise e puntuali estrapolando e rielaborando il contenuto della discussione.

«Abbiamo rinnovato in queste ultime settimane il contratto con la società che fornisce il sistema di registrazione e streaming dei Consigli - spiega l’assessore ai Sistemi informatici, Mariarosa Cuciniello - Oltre ai servizi di registrazione e trascrizione automatica dei verbali, oltre alla registrazione delle sedute, alla trasmissione in streaming e al salvataggio delle sedute sul cloud la società ci ha proposto anche questa novità. Si tratta di un servizio senza costi aggiuntivi, infatti abbiamo rinnovato per 36 mesi il servizio per 36mila euro, la medesima somma dei rinnovi passati».

La novità nell'area del Consiglio comunale

Per poter sfruttare questa nuova occasione è necessario andare sul sito web dell’Ente (www.comune.magenta.mi.it) e in particolare nella sezione «Consiglio comunale in diretta».

«Cliccando su quell’area tematica del sito si aprirà la pagina “magenta.consiglicloud.it” - continua Cuciniello - Lì basterà poi aprire una delle sedute dell’Assise e, sotto al video del Consiglio, appariranno tre tendine: “Timeline”, “Votazioni” e “Chiedi a CloudIA”. La novità sta proprio in quest’ultima. Si tratta di un tool di intelligenza artificiale che, come riportato anche nel disclaimer, può essere soggetto ad alcune imprecisioni, però fornisce comunque risposte abbastanza accurate».

Oltre a quattro domande già preimpostate «Di cosa si è parlato?», «Chi ha parlato di più?», «Quali punti sono stati votati?», «Quali sono i provvedimenti approvati?», alle quali è possibile accedere cliccando sui tasti adibiti, c’è una barra di ricerca attraverso la quale sarà possibile porre domande più specifiche sul contenuto della seduta.