La Zattera, grande festa per il pranzo di Natale nell'anno del 35esimo

La Zattera di Legnano: grande festa per il pranzo di Natale per la cooperativa sociale che ha spento le sue prime 35 candeline.

La Zattera, il Natale del 35esimo

Un pranzo tutti insieme per scambiarsi gli auguri di Natale. E' quello che ha visto protagonisti i ragazzi, famiglie e staff della cooperativa sociale La Zattera di Legnano. In queste vacanze natalizie ci si è ritrovati tutti nel maniero della contrada San Martino per un pranzo che, quest'anno, aveva anche un valore in più: è questo l'anno in cui infatti la cooperativa sociale ha spento le sue prime 35 candeline.

Così pranzo - presenti 175 persone - , estrazione dei biglietti della lotteria, proiezione video di un anno di festeggiamenti e benvenuto con canto natalizio da parte dei ragazzi.

"Un ringraziamento va a tutti i presenti" ha ricordato il presidente Franco Landonio, omaggiato dalle famiglie con un bellissimo orologio avendo raggiunto la pensione, anche se continuerà ad occuparsi della cooperativa.

Gli altri eventi

Da ricordare che per i festeggiamenti del 35esimo anno di attività, la cooperativa aveva organizzato in estate una gelatata, poi visita al centro di Legnano, mostra d’arte dei ragazzi e poi il concerto al Tirinnanzi con ospite il Coro divertimento vocale di Gallarate.