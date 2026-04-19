La Virtus Cornaredo entra nell’Alcione Academy

La GS Virtus Cornaredo ASD compie un importante passo nel proprio percorso di crescita entrando ufficialmente nel progetto Alcione Milano Academy, realtà di riferimento nel panorama calcistico lombardo e legata ad una società professionistica militante nel campionato di Serie C. Un traguardo significativo che arriva in un momento speciale per il club: la Virtus Cornaredo, fondata nel 1964, ha da poco festeggiato i suoi 60 anni di storia, confermandosi come una delle società sportive più longeve e radicate del territorio.

Virtus e Alcione

L’affiliazione rappresenta un’evoluzione importante per la realtà rossoblù, da sempre attenta allo sviluppo del settore giovanile e alla formazione sportiva ed educativa dei propri atleti. Grazie a questo accordo, la Virtus Cornaredo potrà beneficiare di un modello tecnico strutturato, basato su metodologie di allenamento condivise, aggiornamento continuo degli allenatori e un collegamento diretto con il mondo professionistico.

Numeri importanti accompagnano questa crescita: la società conta oggi 240 atleti, di cui 180 nel settore giovanile, distribuiti su 14 squadre (5 affiliate FIGC e 9 CSI), coprendo tutte le annate dal 2020 al 2012. Un movimento sostenuto da uno staff composto da 28 allenatori, 8 preparatori dei portieri e circa 40 dirigenti, a conferma della solidità organizzativa del club e del suo forte radicamento nel territorio rhodense.

Percorso condiviso

Negli ultimi anni, la Virtus Cornaredo ha inoltre investito in maniera significativa sulle proprie strutture, con l’obiettivo di offrire ai giovani atleti un ambiente sempre più moderno, sicuro e competitivo. L’ingresso nel network Alcione Academy si inserisce quindi in un percorso già avviato, rafforzandone la qualità e ampliandone le prospettive.

L’obiettivo condiviso è chiaro: creare un ambiente formativo completo, capace di coniugare crescita tecnica e valori educativi, accompagnando i ragazzi in un percorso strutturato e stimolante.

«È per noi un privilegio e una grande opportunità accogliere la Virtus Cornaredo tra le società della nostra Academy, che vanta già la partecipazione di diverse realtà del territorio milanese. Questa collaborazione ci permette di far conoscere i nostri valori e i nostri metodi di lavoro, dando alla Virtus la possibilità di contribuire attivamente al progetto che stiamo portando avanti. Il nostro obiettivo è offrire un percorso d’eccellenza che permetta a ogni ragazzo di crescere in un ambiente professionale, stimolante ma anche saldamente legato a principi educativi quali il rispetto per le regole e per l’avversario».

Per completezza, ecco le altre società attualmente all’interno dell’ecosistema Alcione Academy: Orange Canavese, Sempione Half 1919, Rodano Football Club, Frog Milano ed FC Cinisello.