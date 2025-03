La Sirenetta per i bimbi di San Pietro all'Olmo

Mamme sul palco per festeggiare il Carnevale.

Mamme sul palco

Anche quest’anno, come è ormai tradizione da anni a Carnevale, nella mattinata del 3 marzo, presso la Sala della Musica, le mamme della Scuola Materna San Pietro all’Olmo a Cornaredo sono tornate in scena per i loro bambini con un nuovo spettacolo.

Scuola materna San Pietro all'Olmo

Questa volta per ricondurci al tema del progetto educativo dei «Quattro Elementi» che i bimbi stanno affrontando quest’anno a scuola, le mamme hanno preparato lo spettacolo del «La Sirenetta», portandoci a conoscere il mondo del mare. Tra mille impegni queste fantastiche mamme, per amore dei loro bimbi, si improvvisano non solo attrici ma anche ballerine. E ogni anno il gruppo si perfeziona sempre di più con scenografie, costumi e coreografie, senza tralasciare nulla, creando un clima speciale di collaborazione e amicizia.

La Sirenetta

Ma le fatiche delle prove di questi mesi vengono sempre ripagate dalla gioia dei bambini e dall’entusiasmo che dimostrano ogni volta nel vedere le loro mamme-attrici. Da loro, un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dello spettacolo ma soprattutto al Presidente Stefano Colombo e ai volontari degli Amici della Sala della Musica per la loro accoglienza e ospitalità.