La sei volte campionessa di cross Nadia Battocletti sarà protagonista del Campaccio

Risponderà «presente» Nadia Battocletti, la 6 volte campionessa d’Europa di cross, che sarà ancora una volta protagonista al Campaccio Cross Country in programma domenica 25 gennaio 2026 a San Giorgio su Legnano.

Un legame forte tra Nadia e la corsa campestre

Un legame forte e indissolubile quello fra Nadia e la corsa campestre, cresciuta a «pane e Campaccio», prima da piccolina a vedere dalla tribuna dello Stadio Angelo Alberti le gesta atletiche di suo padre Giuliano, oggi suo allenatore, e poi il suo recitare da protagonista fin da ragazzina vincente in tutte le categorie giovanili fino alla vittoria assoluta del gennaio scorso.

La vittoria in Portogallo

Prima di Natale in Portogallo con la maglia azzurra ha vinto per la sesta volta la medaglia d’oro di campionessa d’Europa di cross, una padronanza assoluta della situazione, una classe superiore nella gestione complessiva della gara, una maturità ormai totale. Battocletti ha dato spettacolo e infiammato i cuori dei tifosi italiani che ora la potranno di nuovo applaudire e tifare il 25 gennaio al Campaccio a San Giorgio su Legnano. Sarà una tappa «Gold» del circuito Cross Country Tour World Athletics seguitissima, il Campaccio ancora una volta sarà al centro del mondo della corsa campestre.

Tutta la bravura atletica della campionessa

Si potrebbero elencare decine di aggettivi per descrivere la bravura atletica di Nadia, portacolori delle Fiamme Azzurre, nonché capitano della nazionale di atletica leggera, così come sono davvero tante le medaglie vinte da Nadia in questi anni: brillano su tutti i due titoli europei nella corsa campestre da sommare ai quattro delle categorie giovanili, l’argento olimpico di Parigi 2024 e il bronzo nei 5000m e l’argento mondiale di Tokyo nei 10000m a settembre 2025 e le altre due medaglie d’oro di campionessa d’Europa a Roma 2024 nei 5000m e 10000m.

Una donna italiana nell’albo d’oro dopo 30 anni

Nadia Battocletti al Campaccio Cross Country è una grande notizia e un gradito ritorno dopo la vittoria dello scorso 6 gennaio 2025 quando finalmente riportò una donna italiana nell’albo d’oro dopo trent’anni, da quel 1994 dove vinse Silvia Sommaggio.

“Non vedo l’ora di esserci ancora una volta e auguro a tutti di vivere quel giorno una bella giornata di sport”

Per l’edizione 2025 Nadia Battocletti che arrivava da una grande Olimpiade estiva di Parigi 2024 fu scelta come testimonial del Campaccio Cross Country sposando anche l’importante progetto della sostenibilità, il Campaccio fu l’apertura di un anno straordinario, il 2026 è ora tutto da scrivere.