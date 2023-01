La scuola di Cusago si rifà il look

In questi giorni, approfittando della chiusura natalizia della scuola, oltre alla sistemazione della pavimentazione in porfido del parcheggio di via G. Pascoli a Cusago, sono stati fatti alcuni interventi anche all'interno dell'edificio scolastico.

Lavori nella scuola di Cusago

In particolare è stato implementato l'impianto di allarme, andando così ad integrarlo in una zona della scuola che ad oggi risultava scoperta.

Le vetrate delle aule di informatica e di ricevimento genitori sono state ricoperte da pellicole che consentono, per quanto riguarda la sala di informatica, l'oscuramento dei vetri e per la sala di ricevimento genitori garantiscono una maggiore privacy, attraverso l'applicazione di pellicole ad effetto sabbiato. Infine si sta provvedendo alla manutenzione della caldaia.

I costi

L'importo dell'intervento, richiesto dalla scuola, ammonta a 3.300 euro. Piccoli ma efficaci interventi, che potevano essere realizzati con le aule vuote. Alunni e professori troveranno questa modifiche al rientro dopo le vacanze di Natale.