La piscina comunale riaprirà a metà ottobre

La piscina comunale di Busto Garolfo riaprirà ufficialmente la terza settimana di ottobre, dopo i lavori di ristrutturazione resisi necessari a seguito di un cedimento strutturale riscontrato lo scorso novembre.

La piscina comunale riaprirà i battenti nella settimana del 13 ottobre

Ad annunciarlo, a seguito dell’incontro congiunto con l’Amministrazione comunale, Euro.pa (la ditta appaltatrice dei lavori) e tutti gli altri soggetti coinvolti, è Lombardia Nuoto. Nello specifico, per circa due settimane sarà in uso la sola vasca da 25 metri, in cui saranno previsti corsi per i prescolari nel medesimo lasso di tempo; successivamente saranno in funzione anche la tribuna e la vasca ludica; intanto, in piscinetta continueranno anche il mese prossimo i corsi per le fasce prescolari e neonatali.

“Il maltempo ha rallentato la posa della copertura del tetto”

Lombardia Nuoto dichiara:

“Le tempistiche previste dal cronoprogramma dell’intervento – per cui si era pronosticato il completamento dei lavori entro fine settembre e la riapertura della struttura a inizio ottobre – sono all’attualità sostanzialmente rispettate, nonostante alcune ‘fisiologiche’ sospensioni. Purtroppo in questi ultimi giorni il maltempo ha rallentato ulteriormente i lavori di posa dell’ultima porzione di copertura del tetto della vasca da 25 metri, ma entro fine settimana questa fase sarà conclusa. Approfittando di questo periodo di chiusura forzata, abbiamo inoltre concordato con l’Amministrazione comunale di eseguire nei prossimi giorni (a posa terminata) i lavori di manutenzione della suddetta vasca, che consistono nella sostituzione delle piastrelle e della tubazione di ricircolo dell’acqua. Questi interventi aggiuntivi non sono correlati all’opera di rifacimento della copertura, ma sono indispensabili per garantire il buon funzionamento dell’impianto natatorio. Chiuderà infine l’opera la riqualificazione dell’impianto di illuminazione. Per evitare di dilungare eccessivamente i tempi, nell’incontro di mercoledì si è valutato di scorporare i lavori della vasca grande da quelli relativi alla vasca ludica e tribuna”.

Si chiude dunque con un lieto fine un capitolo difficoltoso della storia recente sia dello sport bustese sia della società concessionaria, un capitolo che è durato quasi un anno.

“La fine di un incubo, è stata una prova veramente difficile da superare”

Lombardia Nuoto aggiunge:

“Sembra la fine di un incubo, è stata una prova veramente difficile da superare, ma siamo praticamente arrivati al traguardo. Va sottolineato come un intervento del genere, fatto a regola d’arte, in così poco tempo (i lavori sono iniziati nel mese di luglio) sia qualcosa di unico. Ci teniamo pertanto a ringraziare l’Amministrazione comunale, tutti gli uffici e soprattutto il sindaco Giovanni Rigiroli, sempre presente e attento; grazie a tutte le ditte che stanno intervenendo per consegnarci il nostro impianto nuovo e a norma sotto ogni aspetto. Un grande ‘grazie’ anche ai nostri collaboratori e ai nostri utenti, che non vediamo l’ora di riaccogliere, in una piscina rinnovata e sicura, con una nuova palestra e il bar attivo”.