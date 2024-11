La piscina comunale di Busto Garolfo chiude per un periodo di tempo non ancora definito. Il motivo? «Permettere una verifica approfondita della struttura», ha spiegato Lombardia Nuoto, la società sportiva che ha in gestione l'impianto natatorio da 25 anni, traguardo che, tra l'altro, avrebbe dovuto celebrare nei prossimi giorni.

Chiude a tempo indeterminato la piscina di Busto Garolfo

«Purtroppo siamo stati costretti a sospendere temporaneamente tutte le attività in vasca per permettere la verifica statica di una delle travi di sostegno della copertura - ha dichiarato il sindaco Giovanni Rigiroli - Infatti, a seguito dei controlli periodici settimanali eseguiti dalla stessa Lombardia Nuoto, è stata riscontrata un'anomalia in una delle travi in legno lamellare che sostiene la copertura dell'impianto. Al fine di garantire la massima sicurezza ed incolumità di tutti gli utenti e del personale della piscina ed al contempo consentire tutte le verifiche del caso, compresi eventuali interventi di messa in sicurezza, l'impianto è stato chiuso e lo rimarrà almeno fino alla fine delle verifiche, che sono già in corso. Cercheremo per quanto possibile di ridurre i tempi di chiusura ed i conseguenti disagi».

La spiegazione di Lombardia nuoto