La nuova piazza di Cuggiono costerà quasi 700mila euro

La riqualificazione della centralissima piazza San Giorgio a Cuggiono è il progetto più ambizioso dell’Amministrazione di Cuggiono Democratica. Una riqualificazione di cui si parla da tempo e che dovrebbe concretizzarsi entro la primavera del prossimo anno.

“Un percorso complesso dietro alla riqualificazione della piazza”: parla l’assessore alla partita Guzzini

L’assessore Sandro Guzzini ha fatto il punto sul progetto della nuova piazza

«Non è stato un percorso semplice, però l’abbiamo affrontato con molta determinazione, per rendere concreta un’attività anziché continuare a parlarne – ha osservato l’assessore ai Lavori pubblici Sandro Guzzini – La scelta è stata attentamente ponderata anche dal punto di vista economico, e in questi mesi abbiamo lavorato per creare le condizioni affinché quest’opera sia finanziariamente sostenibile. Abbiamo acceso il mutuo solo dopo aver avuto la certezza della copertura finanziaria, così da non compromettere l’equilibrio di bilancio negli anni futuri».

I dettagli dell’opera

Il costo dell’intervento di riqualificazione ammonta a 687mila euro. Punto cardine del progetto è quello di restituire la piazza ai cittadini, trasformandola in uno spazio di relazione, dove le auto non siano più protagoniste.