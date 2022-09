Il candidato perfetto per qualsiasi ruolo lavorativo è difficile che esista, ma attraverso il giusto processo di ricerca e selezione del personale, spesso si può arrivare a trovare il profilo che meglio può calzare. Per favorire questo procedimento è nata una collaborazione tra Vetropack Italia Srl e il Comune di Boffalora Sopra Ticino con l’obiettivo di trovare personale per il nuovo stabilimento dell’azienda che è in fase di realizzazione proprio nel corso di questi mesi.

La multinazionale cerca personale e chiede aiuto al... Comune

Un sodalizio quello tra l’azienda e l’ente che si innesta in un periodo difficile per il mercato del lavoro, attraverso un evento specifico che andrà in scena venerdì 30 settembre dalle 16 alle 20 all’interno della sala consigliare del municipio dove ci sarà una presentazione dell’azienda con HR e i responsabili dei reparti e successivamente i colloqui conoscitivi con tutte le persone che si presenteranno e che saranno interessate alle opportunità lavorative di Vetropack.

Ad analizzare al meglio le ragioni dietro questa iniziativa e illustrare le caratteristiche ricercate è l’HR manager di Vetropack Annalisa Girardi.

«Una volta pronto il sito di Boffalora, ci sposteremo dall’attuale sede di Trezzano sul Naviglio trovando spazi molto più grandi e dunque è necessario per noi assumere nuovo personale - spiega Girardi - L’obiettivo di questa iniziativa però è legata alla territorialità. Vogliamo favorire infatti la creazione di nuove opportunità professionali per l’area del Magentino. Questo perchè ci immaginiamo che le future e prossime generazioni di dipendenti Vetropack appartengano al territorio in quanto crediamo molto negli aspetti di conciliazione vita/lavoro».

Le figure che sta cercando l’azienda sono diverse, ma l’evento che si terrà tra due venerdì ha un focus sui profili tecnici come periti meccanici, meccatronici, elettrici, elettronici ed informatici o aspiranti tali per i reparti di produzione e manutenzione. Come detto però il periodo del mercato di lavoro vive delle difficoltà oggettive e dunque questo tipo di iniziativa potrà dare una mano.

«Viviamo in un periodo dove c’è una difficoltà di match tra domanda e offerta, più che difficoltà però questi sono fatti oggettivi - prosegue Girardi - Dobbiamo poi far fronte in parte alla carenza di figure tecniche, che però possiamo arginare attraverso un processo di formazione in cui garantiamo la creazione delle professionalità; oppure di riconversione della professionalità stessa, attraverso l’organizzazione di corsi sul vetro come già abbiamo fatto in passato e sicuramente faremo. Per quanto riguarda queste figure su cui ci concentreremo venerdì 30, il lavoro che dovranno svolgere nella nostra realtà sarà suddiviso in turni visto che operiamo su ciclo continuo e la divisione operativa è su tre fasce differenti: mattino, pomeriggio e notte».

Girardi ha voluto infine ringraziare l’Amministrazione per questa opportunità e per il supporto ricevuto.

«Già negli anni scorsi abbiamo organizzato degli eventi sul territorio per presentare la nostra realtà - conclude l’HR Manager - Questo è il primo però con un focus per la ricerca di personale. Ci teniamo veramente tanto a ringraziare il Comune e il sindaco Sabina Doniselli per il supporto concreto che ci ha dimostrato nei fatti permettendoci così di creare una connessione tra la nostra realtà e quella della comunità locale».