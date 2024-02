"La guerra è sempre sbagliata": deposta la corona per la Battaglia di Parabiago

Francesco Coccopalmerio e delle associazioni storiche che hanno promosso l’iniziativa, ovvero Parabiago Medievale, El Bigatt e Ordine dei Cavalieri di La città di Parabiago ha celebrato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 febbraio, il 685esimo anniversario della battaglia combattuta nel 1339 con la deposizione di una corona nella Chiesa di Sant’Ambrogio della Vittoria. E lo ha fatto alla presenza delle istituzioni cittadine, del cardinalee delle associazioni storiche che hanno promosso l’iniziativa, ovvero Parabiago Medievale, El Bigatt e Ordine dei Cavalieri di Legnano

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

L'intervento di Coccopalmerio

In apertura il cardinale ha rivolto un pensiero alle vittime del conflitto:

«Il messaggio che vogliamo portare con questa ricorrenza si oppone alla guerra. Come sostiene Papa Francesco, infatti, nella guerra non ci sono perdenti né vincenti, non ci sono vittorie, nessuno vince. Noi siamo qui a commemorare i Caduti, ma soprattutto a commemorare l’eroismo di tante persone che hanno creduto e dato la loro vita per il paese. Siamo anche qui per evitare che venga messa la parola fine a quella che viene definita la Terza guerra mondiale “a pezzi».

La parola al sindaco Cucchi

A prendere la parola poco dopo è stato il sindaco Raffaele Cucchi:

«L’occasione odierna, ospitata in un luogo che invita alla pace, deve servire come monito affinché venga mantenuto vivo il ricordo di chi ha combattuto la storica Battaglia. Ringraziamo chi ha partecipato a questa manifestazione». Parole di ringraziamento sono arrivate anche da parte degli esponenti delle associazioni di carattere storico. «Oggi commemoriamo chi è morto durante la cruenta battaglia. Un evento tragico che ci ricorda quanto la società abbia faticato a sostenere il peso di quanto accaduto».

Gli eventi proseguono

Ma le celebrazioni dedicate alla Battaglia non si sono esaurite con la deposizione della corona di alloro avvenuta mercoledì. E’ tutto pronto per l’appuntamento previsto per domani, sabato, a partire dalle 21, nella Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso di Piazza Maggiolini. Si tratta del concerto celebrativo del corpo musicale San Lorenzo che vedrà la direzione del maestro Giovanni Savastio. A presentare la serata sarà Enrico Walter Caccia. Il programma prevede una parte dedicata alla musica classica, nella quale il Corpo Musicale San Lorenzo eseguirà estratti di opere di grandi compositori quali Puccini, Wagner e Tchaikovsky. Nella seconda parte si potranno ascoltare brani moderni con composizioni per banda, colonne sonore di famosi film e brani di cantautori celebri come Fabrizio De Andrè e Eric Clapton.