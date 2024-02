Grande partecipazione nel pomeriggio di sabato a Parabiago in occasione della tradizionale sfilata di Carnevale.

La sfilata si conferma un successo

Ha preso avvio sabato mattina da piazza del Mercato per poi abbracciare le strade centrali e non della città fino al tardo pomeriggio. Stiamo parlando della tradizionale festa di Carnevale che quest'anno è tornata in primo piano anche a Parabiago. Una giornata di colori, maschere e festa con frittelle, zucchero filato, truccabimbi, giostre, musica, carri allegorici e tanto altro.

I momenti chiave della manifestazione

La partenza della sfilata dei carri, che era stata anticipata in mattinata dall'allestimento del villaggio di Carnevale, è avvenuta puntuale alle 14.30. Da lì i carri allegorici hanno acceso i motori e si sono quindi diretti verso piazza Maggiolini. Una piazza dove erano presenti davvero tante persone. Al termine del corteo è stato dato spazio alle premiazioni delle maschere più originali. Premiazioni che sono rientrate in queste categorie: bambini, adulti, gruppi di amici e carri allegorici.

Il progetto Carnevaliamo 2024

Il progetto «Carnevaliamo 2024» è stato promosso in collaborazione e con la partecipazione delle scuole primarie e dell'infanzia degli istituti di via iv novembre e via legnano; i corpi musicali cittadini «Santo Stefano» e «San Lorenzo»; la parrocchia di Ravello; la compagnia teatrale «Dove volano le aquile» e la presenza di una radio locale per l'intrattenimento.