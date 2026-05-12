La Fondazione Palio incontra il Presidente Mattarella

Un momento istituzionale molto emozionante. I rappresentanti della Fondazione Palio di Legnano hanno incontrato nella giornata di oggi, martedì 12 maggio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un incontro che aveva lo scopo di consegnare al Capo dello Stato una moneta celebrativa per gli 850 anni della Battaglia di Legnano, un volume contenente le immagini del Palio e una targa celebrativa raffigurante il Carroccio, sulla quale è incisa la frase “Dovunque è Legnano”.

Emozionatissimo il presidente della Fondazione Palio, Luca Roveda che ha così commentato il momento passato insieme al Presidente Mattarella:

“L’incontro al Quirinale è stato per tutti noi un momento di grande emozione e di autentico orgoglio istituzionale. Il Presidente della Repubblica ci ha accolto con straordinaria cordialità e attenzione, ricordando il valore storico della Battaglia di Legnano come simbolo della vittoria dei Comuni e della libertà delle comunità locali. Ci ha colpito, in particolare, la sensibilità con cui ha riconosciuto il ruolo delle Contrade e dei manieri: luoghi vivi, dove giovani, famiglie e anziani continuano ogni giorno a ritrovarsi, costruendo relazioni, identità e senso di comunità”.