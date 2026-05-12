Il Palio “accolto” dal Presidente della Repubblica Mattarella

Sergio Mattarella La delegazione di Legnano , anima del Palio, è partita per Roma dove oggi incontrerà il presidente della Repubblica

A Roma

La delegazione legnanese è composta dal presidente di Fondazione Palio Luca Roveda, dai consiglieri Alberto Romanò, Massimiliano Roveda, Francesca Mineo e Giuseppe Scarpa, dal segretario generale d Fondazione Palio Livio Frigoli, dal coordinatore del gruppo cultura Gian Mario Bandera, dal sindaco di Legnano Lorenzo Radice, dall’assessore al Palio Guido Bragato, dal segretario generale del comune di Legnano Riccardo Nobile e dal vice segretario Stefano Mortarino, da Gianfranco Bononi per la Famiglia Legnanese, dal Gran Maestro del Collegio Alessandro Airoldi e dal vice Jody Testa nonchè responsabile rapporti istituzionali di Fondazione, dal Cavaliere del Carroccio Andrea Monaci. Questa mattina la delegazione raggiungerà il Palazzo del Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Al Presidente Mattarella saranno consegnati la moneta celebrativa gli 850 anni della Battaglia di Legnano, un volume contenente alcune immagini del nostro Palio e una targa celebrativa raffigurante il Carroccio e sulla quale vi è incisa la frase “Dovunque è Legnano” (in allegato immagine). I due ricordi saranno accompagnati da un messaggio a nome del presidente di Fondazione Palio, Luca Roveda e dai Magistrati del Palio Lorenzo Radice, Alessandro Airoldi e Piermarco Locati.

Nel testo si legge:

“Nell’anno dell’850esimo anniversario della Battaglia di Legnano, desideriamo consegnarLe questo nostro ricordo a nome della Fondazione Palio di Legnano, del Comune di Legnano, del Collegio dei Capitani e delle Contrade e della Famiglia Legnanese.

La targa raffigura il Carroccio, simbolo di libertà e coesione, mentre il volume raccoglie alcune immagini del nostro Palio, espressione viva di una tradizione che da generazioni custodisce la memoria di quella Battaglia. Legnano, con Roma, è l’unica città citata nell’Inno di Mameli: “Dall’Alpi a Sicilia dovunque è Legnano”. Una frase che ancora oggi ci ricorda come il coraggio e l’unità possano diventare patrimonio di tutti gli italiani. La Battaglia del 1176 vide i Comuni uniti nella difesa della propria libertà e identità. Un messaggio che attraversa i secoli e che ancora oggi richiama il valore di un’Europa capace di rimanere salda attorno ai principi di coesione, libertà e rispetto delle proprie radici comuni”.

Infine si esprime verso il Presidente Mattarella “riconoscenza per l’attenzione che ha voluto dedicare al Palio di Legnano“