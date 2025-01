La Famiglia Carmelitana sostiene il progetto di solidarietà alimentare

La Famiglia Carmelitana Legnanese ospite del comitato di Legnano della Croce rossa italiana.

Ieri, domenica 26 gennaio, la Cri ha accolto alcuni esponenti della realtà carmelitana cittadina che, con grande generosità, ha deciso di devolvere il ricavato della vendita del libro "L'Oratorio di Santa Teresa d'Avila alla Mazzafame in Legnano" (proposto a offerta libera) al progetto di solidarietà alimentare promosso dall'Amministrazione comunale, al quale il comitato locale della Croce rossa partecipa da anni. La presentazione del libro, a cura dello storico Gianni Pedrotti, è avvenuta lo scorso 12 ottobre, in collaborazione con diverse figure tra cui Tiziano Pinciroli.

Un'intensa collaborazione iniziata nel 2022

All'incontro di domenica era presente anche il vicesindaco Anna Pavan che ha ribadito come questo progetto abbia l'obiettivo di racchiudere tutte le realtà che si occupano di solidarietà alimentare, in modo da permettere loro di lavorare all'unisono mediante un’intensa collaborazione iniziata nel 2022, che ancora oggi getta importanti basi per gli anni a venire.