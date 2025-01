Diverse le chiusure previste nei prossimi giorni lungo la A4, A8 e A9 per consentire lavori di manutenzione all'autostrada.

Cantieri lungo la A4, A8 e A9: ecco quando saranno le chiusure

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino e da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano, al km 129+900.

A4, A8 e A9: ecco le chiusure previste nei prossimi giorni

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 gennaio, saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli di Origgio e di Saronno, in entrata verso Como/Chiasso.

In alternativa si potrà utilizzare l'entrata di Origgio o di Saronno, a seconda delle chiusure in atto nel corso della notte.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 gennaio sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.

In alternativa, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano attraverso il nodo Fiera Milano, seguire le indicazioni per Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza.

I lavori lungo la A4 al raccordo Viale Certosa

Per consentire ispezioni delle barriere di sicurezza, sulla A4 Milano-Brescia e sul Raccordo Viale Certosa (R20), saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI' 28 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI' 29 GENNAIO

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Sesto San Giovanni.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI' 29 ALLE 5:00 DI GIOVEDI' 30 GENNAIO

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago;

-sarà chiusa il ramo di svincolo Tangenziale Milano est, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire ad Agrate e seguire le indicazioni per Tangenziale est.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI' 30 ALLE 5:00 DI VENERDI' 31 GENNAIO

Sul Raccordo di Viale Certosa (R20):

-sarà chiuso, per chi proviene da Viale Certosa, il ramo di allacciamento sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia/Venezia.

In alternativa, proseguire sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire allo svincolo Fiera Milano, proseguire sulla A52 Tangenziale nord ed entrare in A4 a Monza, per proseguire poi in direzione di Brescia/Venezia.