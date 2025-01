Il Milan Club Cuggiono regala tre tablet al reparto di Chirurgia pediatrica

Donazione da parte del Milan Club Cuggiono all’unità di Pediatria dell’ospedale di Legnano.

Tablet e fondi per l'ospedale dal Milan Club Cuggiono

Alla presenza del direttore sanitario Eugenio Vignati, e della responsabile del reparto di Chirurgia pediatrica Eugenia Piro, il presidente del Milan Club Antonio Albrizio, accompagnato da alcuni soci, ha donato la cifra di 2mila euro. Somma donata in parte attraverso l’acquisto di materiali, nello specifico tre tablet che verranno utilizzati dai bimbi ricoverati quando sono in attesa di intervento, per distrarsi e stemperare la tensione; e la rimanenza come contributo alla Fondazione degli ospedali da destinare sempre al reparto di Chirurgia pediatrica.

Passio0ne, solidarietà e un obiettivo: arrivare a 300 iscritti

La cifra è stata raccolta attraverso una sottoscrizione fra i soci del Club cuggionese, effettuata in occasione della tradizionale festa di Natale, a cui hanno partecipato anche i giornalisti Peppe Di Stefano e Carlo Pellegatti. Passione sportiva e solidarietà caratterizza il club rossonero che ha visto crescere in questi anni il numero dei tesserati: sono oltre 250 e l’obiettivo dell’anno appena iniziato è raggiungere i 300 iscritti! Da bravi tifosi sono sempre vicini alla squadra, sia a Milano che in trasferta, per sostenere con entusiasmo i giocatori.