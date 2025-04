La comunità energetica rinnovabile operativa entro fine anno

Prosegue il cammino di costituzione della Comunità energetica rinnovabile di Cuggiono.

Il punto sulla Comunità energetica rinnovabile

In un incontro pubblico è stato spiegato il percorso fatto, i progetti in corso e le opportunità per la comunità. Il sindaco Giovanni Cucchetti ha detto:

"Riteniamo che le Comunità energetiche siano un fattore determinante per conseguire uno sviluppo consapevole e sostenibile, con il coinvolgimento dei cittadini, delle piccole e medie imprese e dell’ente pubblico. Lo scopo è quello di produrre e condividere l’energia prodotta in modo sostenibile, nel nostro caso parliamo di fotovoltaico, perché gli incentivi vengono erogati sull’energia prodotta e consumata contemporaneamente. La comunità energetica però ha senso se si condividono anche gli obiettivi ambientali, cioè usare sempre meno fonti fossili. Abbiamo iniziato a parlare di Comunità energetica nel 2023, e in questi anni abbiamo superato la prima fase della selezione di Regione Lombardia con l’ammissione alla realizzazione di impianti fotovoltaici sugli immobili comunali. Parteciperemo ora alla seconda fase per accedere ai finanziamenti, che permetteranno di ridurre la spesa a carico delle casse comunali".

Ecco dove saranno collocati i pannelli solari

Gli impianti fotovoltaici sono previsti sulla tettoia dei loculi del cimitero, sui tetti di Palazzo Kuster e del magazzino comunale. Regione Lombardia ha stanziato 20 milioni di euro a supporto dei progetti presentati dai Comuni.

"Contiamo di costituirla prima di agosto"

La normativa sulle Comunità energetiche ha subito diversi cambiamenti, e il percorso per la costituzione non è semplice. Flavio Polloni, consigliere delegato alle Politiche dell’innovazione, ha aggiunto:

"In questo periodo abbiamo ragionato sulla forma giuridica da adottare, sul funzionamento operativo della comunità energetica e contiamo di arrivare alla sua costituzione prima di agosto, per renderla operativa entro la fine dell’anno. È stato prorogato a fine novembre 2025 il bando Pnrr che prevede un finanziamento fino al 40% dell’investimento per i cittadini che realizzeranno un impianto fotovoltaico e aderiranno a una comunità energetica".