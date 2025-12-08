La Bottega delle Erbe chiude

Rosanna ha deciso di «fermarsi». Una decisione presa questa estate. «Una scelta che mi ha fatto soffrire. Ci ho perso un chilo e mezzo. Ma quando decido, poi non mi fermo più» racconta ai clienti che passano a trovarla nel negozio in via Magenta 18 a San Pietro all’Olmo. Uno spazio che è sempre stato un riferimento per la comunità locale: questa fu anche la prima sede del ristorante D’O di Chef Davide Oldani. Dal 2017 è casa dell’Erboristeria «La bottega delle Erbe», nata nel 2001 in piazza Dubini e ampliatasi poi anche ad Arluno in corso XXVI aprile nel 2009.

Bottega delleEerbe

Una realtà che ha saputo fidelizzare tantissimi clienti in tutto il territorio nel corso di questi anni grazie in particolar modo all’intraprendenza di Rosanna Colombo e del marito Filippo Barbetta, capaci di rendere la bottega un riferimento non solo per i prodotti venduti.

Corsi di differenti genere, dallo yoga alla meditazione, laboratori creativi per donne e non solo, l’organizzazione di eventi di ritrovo e socialità, la collaborazione con le associazioni cornaredesi e le amministrazioni comunali per iniziative all’insegna del benessere, le campagne benefiche nel periodo natalizio e quelle più estemporanee realizzate con il sostegno della collettività per arrivare subito dove i servizi pubblici non arrivavano: sono solo alcune delle idee partite dalla Bottega (o che alla Bottega hanno trovato accoglienza) e che hanno saputo coinvolgere la comunità locale di San Pietro all’Olmo e del territorio.

Rosanna e Filippo

Bottega che però non ci sarà più dal 2026.

«Il 30 dicembre chiudiamo. Decisione presa, non si torna indietro. Chiudiamo anche ad Arluno. Ma non sto annunciando sconti o svendite. I prezzi restano questi sino all’ultimo, per principio e rispetto per i clienti che ci hanno sostenuto in tutti questi anni. L’invenduto potrà sicuramente essere utile a qualche associazione per le iniziative benefiche di Natale» racconta Rosanna.

«Ho iniziato 42 anni fa, in farmacia qui a San Pietro all’Olmo. Poi sono stata assunta all’Erboristeria Magentina, dove ho scoperto le potenzialità di questo mondo. Ho quindi studiato alla facoltà di Farmacia dell’Università di Urbino, ai tempi l’unica per questo settore. 24 anni fa mi sono messa in proprio, aprendo “La Bottega delle Erbe” prima in piazza Dubini, poi qui in via Magenta dove siamo riusciti ad aver spazi adatti per i corsi e i laboratori da proporre». Adesso la decisione di salutare.

I motivi

«Sì, è arrivato il momento. I costi sono saliti in modo importante in pochi anni. Poi ci sono le tasse… Si lavora per pagare: a un certo punto dico basta. Sto pensando a un casolare nel bosco in centro Italia… ma vedremo a gennaio. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare i nostri clienti, persone che per anni si sono rivolte a noi. Grazie davvero per tutti i momenti vissuti insieme. Credo che la Bottega in questi anni sia stata più di un semplice negozio per la comunità. La speranza è che prima o poi anche a San Pietro all’Olmo ci sia uno spazio comune adatto ad accogliere tutte le iniziative e i corsi che abbiamo organizzato o ospitato in Bottega, perché sono momenti che tengono viva una comunità».