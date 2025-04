Jole Ferronato compie 100 anni: la festa in casa di riposo

Jole Ferronato, di origini venete e conosciuta a Lainate, ora vive al Cottolengo di Cerro Maggiore.

Jole Ferronato è la nuova centenaria

Grande festa per Jole Ferronato, nuova centenaria. La donna, originaria del Veneto e molto conosciuta a Lainate, da qualche anno vive al Cottolengo, famosa casa di riposo di Cerro Maggiore. La festa (è lei la quarta centenaria in tre mesi in paese) si è svolta nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 aprile 2025, nella struttura gestita dalle suore. La festeggiata ha ricevuto l'abbraccio dei parenti, dello staff della struttura così come del sindaco cerrese Nuccia Berra e di quello lainatese Alberto Landonio. Entrambi con la fascia tricolore, i due primi cittadini hanno portato i loro auguri e quelli della loro comunità, Berra ha donato alla centenaria una pergamena con una poesia della famosa poetessa Alda Merini. Ferronato è nata un secolo fa a San Martino di Lupari, in provincia di Padova; all'età di 30 anni l'arrivo in Lombardia, dove ha scelto di andare a vivere a Lainate, frazione Grancia Pagliera, dove è diventata una parte fondamentale della comunità: lei infatti ad essere colei che si è occupata del bar dell'oratorio così come del tenere in ordine la chiesa oltre ad occuparsi della cucina per i bambini e ragazzi del campeggio dell'oratorio. Forte l'amore con il marito Mario Ferraro, con il quale, con tanti sacrifici hanno costruito la loro abitazione. Lui operaio al Croci di Barbaiana, lei donna delle pulizie a Rho (si muoveva in bici, facendo il tragitto casa lavoro in sella alla sua bici due volte al giorno). Due le figlie, Rosi e Bertilla, tre nipoti e cinque pronipoti che l'hanno resa bisnonna. Iole è a Cerro Maggiore da quattro anni, ospite del Cottolengo.

Il segreto per arrivare a 100 anni

"Il mio segreto? Io di segreti non ne ho" ha risposto Jole alla domanda su come si facesse ad arrivare a 100 anni. E poi ha aggiunto: "Io ho sempre mangiato e bevuto molto ma anche lavorato molto". "A Pagliera è stata sempre molto attiva nel volontariato - ricorda la famiglia - Mamma ha accompagnato i bambini e ragazzi nelle vacanze estive dell'oratorio, è poi grande amica della mamma del sindaco Landonio, al bar dell'oratorio è sempre stata in prima linea nella cucina così come nel servire. Ha sempre preferito impegnarsi nel volontariato! E' sempre stata una tipa tosta, il volontariato è sempre stato il suo obiettivo. E' sempre stata tosta e molto determinata".