Tullia Idilia Busarello ha compiuto 100 anni: grande festa in paese

Tullia Idilia Busarello ha festeggiato 100 anni, grande festa al centro Ginetta Colombo di Cerro Maggiore. Ha vissuto a Garbagnate Milanese.

Tullia Idilia Busarello è diventata centenaria

Grande festa in paese per i 100 anni di Tullia Idilia Busarello. La donna, che abita in uno degli appartamenti per anziani nel centro Ginetta Colombo di Cerro Maggiore e ha vissuto per anni a Garbagnate Milanese, ha ricevuto il caloroso abbraccio dei suoi familiari così come quello del sindaco cerrese Nuccia Berra arrivata a farle visita con la fascia tricolore. Nata in Francia da genitori trentini, Tullia ha vissuto una vita all'insegna dell'impegno per la sua famiglia. Da giovanissima è arrivata a Milano dove ha lavorato come governante in alcune famiglie, poi è sbocciato l'amore con Luigi Ferrario, di Garbagnate Milanese, che diventerà poi suo marito. Tre i figli: Patrizia, Giovanni ed Eleonora. Grande l'aiuto portato da Tullia nell'azienda del marito, la tipografia "Ferrario" di Garbagnate: lei, infatti, nei pomeriggi, ad essere presente al fianco di Luigi dando una mano alla vita della ditta. Poi il lavoro da casalinga, sempre la passione per la sua famiglia e i suoi hobby quali il lavoro a maglia, la lettura del giornale e il guardare la televisione. E dal 2023 la scelta di venire a vivere a Cerro. Tullia è in splendida forma, lucidissima. Ha nipoti ed è bisnonna da 18 anni. Il suo segreto per arrivare a 100 anni? "Il mio segreto non lo dico a nessuno - ha risposto scherzosamente la festeggiata - Direi mangiare, bere e non lavorare!". Il sindaco Berra, accompagnata dalla Polizia Locale, ha portato in dono una pergamena con una poesia di Alda Merini.

E' la terza centenaria in tre mesi

Tullia è la terza ospite del centro Ginetta Colombo ad aver spento 100 candeline in tre mesi: prima di lei Enrica Fornara e Gilda Angeli. Le tre centenarie hanno posato col sindaco.