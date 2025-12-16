Per il suo impegno e la sua dedizione alla città e nel sociale.

Jody Testa è Tessera d’oro della Famiglia Legnanese per il suo impegno e la sua dedizione alla città di Legnano e nel sociale.

Jody Testa è stato insignito della Tessera d’oro della Famiglia Legnanese

Il prestigioso riconoscimento gli è stato conferito domenica 14 dicembre nella Sala Giare di Villa Jucker, durante la Cena degli auguri di Natale dell’associazione. A premiare Gian Piero Edilio Testa detto Jody è stato il presidente Gianfranco Bononi.

Queste le motivazioni: “Jody Testa ha dimostrato per Legnano un attaccamento e una dedizione speciale, impegnandosi in prima persona affinché la nostra città ottenesse riconoscimenti e apprezzamento presso le più alte istituzioni provinciali, regionali e nazionali. Sempre attento al mondo del Palio ha sempre lavorato dietro le quinte con discrezione per dare lustro alla nostra manifestazione, come l’ottenimento del Francobollo celebrativo il Palio di Legnano e la risoluzione del problema dell’ammissione dei cavalli purosangue al Palio 2025, attivando i contatti fra amministrazione comunale e Ministeri competenti a Roma. Nell’impegno per il sociale, attento ai bisogni della città, Jody si prodiga in atti e iniziative di solidarietà come la raccolta fondi a favore dell’Ospedale di Legnano, della Fondazione Sant’Erasmo, della parrocchia di San Magno. Con la Spesa Solidale ha coinvolto tutto il mondo del Palio sollecitando la generosità di enti e imprenditori nei confronti di quelle persone che versano in condizioni di povertà”.

Il presidente Bononi e il ragiù Colombo hanno anche spillato otto nuovi soci

Nel corso della serata il presidente Bononi e il ragiù Giuseppe Colombo hanno spillato i nuovi soci: Paola Biggiogera, Paolo Bo, Massimo Bononi, Paola Francesca Colombo, Massimo Dell’Acqua, Marco Garantola, Roberto Garbagnati e Lorenzo Piccione.

Dopo aver ricordato le molteplici iniziative che hanno contraddistinto l’attività associativa nel corso del 2025, l’auspicio della Famiglia Legnanese è stato quello di una crescita ulteriore, forte di un calendario di attività e di incontri di qualità e in grado di coinvolgere sempre più persone avvicinandole al mondo della Famiglia e ai suoi valori.

Ospiti della Famiglia Legnanese erano il sindaco Lorenzo Radice, il prevosto monsignor Angelo Cairati, il presidente della Fondazione Palio Luca Roveda con il Consiglio di amministrazione (presenti Alberto Romanò, Massimiliano Roveda e Giuseppe Scarpa), il gran maestro del Collegio dei capitani e delle contrade Alessandro Airoldi, l’assessore alla Cultura Guido Bragato, l’assessore alla Città bella e funzionale Marco Bianchi, il comandante della Compagnia Carabinieri di Legnano maggiore Pietro Francesco Laghezza, il tenente Lorenzo Fravolini della Guardia di Finanza di Legnano, il consigliere regionale Maira Cacucci, il presidente della Fondazione Sant’Erasmo Alberto Fedeli e il presidente della Fondazione Tirinnanzi Alberto Trinnanzi.

Prossimi appuntamenti la Messa della Vigilia e l’incontro con Daniele Novara

Al termine della serata conviviale il presidente Bononi ha ricordato i prossimi appuntamenti: mercoledì 24 dicembre la Messa della Vigilia alle 21.40 nella chiesa del Santissimo Redentore, giovedì 8 gennaio al Teatro Tirinnanzi l’incontro con il pedagogista Daniele Novara dal titolo “L’avventura di essere genitori – come organizzare l’educazione dei figli”, che darà il via al progetto Scuola Genitori organizzato in collaborazione con il Rotary Castellanza e il Lions club Legnano Host e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.