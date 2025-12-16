Per la prima volta in città il Progetto Scuola Genitori

La Scuola Genitori di Daniele Novara approda anche a Legnano.

Anche a Legnano arriva la Scuola Genitori

Il progetto – pensato e proposto dal Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti (Cpp), diretto dal pedagogista, autore, counselor e formatore piacentino – nasce con l’obiettivo di sostenere la relazione genitore-figlio attraverso incontri, laboratori pedagogici e momenti di comunità, favorendo la crescita di una vera “rete educativa” tra famiglie, scuole ed educatori. A portarlo per la prima volta nella città del Carroccio è la collaborazione tra Famiglia Legnanese, Rotary Castellanza e Lions club Legnano Host. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Spiegano gli organizzatori:

“In un contesto segnato da cambiamenti sociali e culturali, queste iniziative rappresentano un punto di riferimento per chi desidera affrontare le sfide dell’educazione con organizzazione e consapevolezza”.

Incontro con Daniele Novara al Teatro Tirinnanzi

Il primo appuntamento con Novara, dal titolo “L’avventura di essere genitori”, è in calendario per giovedì 8 gennaio alle 20.45 al Teatro Tirinnanzi. La serata è pensata come uno spazio per riflessioni e consigli concreti dedicati ai genitori impegnati a costruire un progetto educativo consapevole e responsabile.

Il pedagogista afferma:

“Oggi più che mai i genitori hanno bisogno di organizzazione educativa. Non si tratta di controllare i figli o di essere perfetti, ma di avere chiaro il proprio ruolo e le proprie priorità. Quando l’educazione è improvvisata, quando si reagisce solo alle emergenze o ci si lascia trascinare dalla stanchezza quotidiana, la relazione familiare diventa fragile. Essere genitori organizzati significa invece predisporre un ambiente educativo coerente, riconoscibile e rassicurante. Significa distinguere ciò che è importante, dare regole sostenibili, comunicare messaggi chiari e non contraddittori. La buona organizzazione non ingabbia ma offre uno spazio di crescita più libero, perché aiuta a orientarsi e a sviluppare autonomia. Le Scuole Genitori nascono proprio per accompagnare le famiglie in questo percorso, fornendo strumenti concreti per ritrovare equilibrio, serenità e autorevolezza”.

Il ciclo prosegue con due serate in Villa Jucker

Il ciclo proseguirà con altri due appuntamenti nella Sala Giare di Villa Jucker, sede della Famiglia Legnanese. Lunedì 16 febbraio, sarà la volta di “Aiutiamo i figli a litigare bene”, incontro tenuto dalla pedagogista e formatrice Laura Beltrami, dedicato ad aiutare bambini e adolescenti a gestire i conflitti in modo costruttivo. Lunedì 30 marzo, il focus sarà sulla “Gestione dell’ansia nei bambini e nei ragazzi” e la serata sarà condotta dalla pedagogista e formatrice Maria Teresa Pepe che, partendo dalle situazioni scolastiche e dalle relazioni con i pari, darà suggerimenti pratici su come restituire all’infanzia e all’adolescenza esperienze concrete ed educative di benessere.

La partecipazione al ciclo di eventi genererà Cfu e potrà essere effettuata inquadrando il qr code presente sulla locandina oppure cliccando su: Scuola Genitori Legnano 2026. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.