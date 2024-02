Inquinamento: da domani stop alle misure antismog anche a Milano

Grazie alla pioggia e al vento di questi ultimi giorni da domani, sabato 24 febbraio, saranno sospese le misure temporanee antismog anche in provincia di Milano.

Inquinamento: da domani stop alle misure antismog

In considerazione delle medie provinciali di PM10 registrate nella giornata di ieri e delle previsioni meteorologiche favorevoli alla dispersione previste per i prossimi giorni, da domani, sabato 24 febbraio, saranno disattivate le misure temporanee per la qualità dell'aria nelle province di Milano, Brescia e Monza Brianza.

Rimarranno attive le misure temporanee di primo livello nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. Tutti i dati sono aggiornati in tempo reale sul portale www.infoaria.regione.lombardia.it