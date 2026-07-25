Incontro in Prefettura dopo la rissa in stazione

Violenza in stazione ferroviaria, il sindaco di Pregnana ricevuto in Prefettura.

Dopo l’episodio del 6 luglio e la successiva lettera inviata dal sindaco Angelo Bosani al Prefetto di Milano in cui chiedeva un aiuto concreto per rinforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio comunale, il primo cittadino è stato ricevuto mercoledì mattina in Prefettura dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dalla riunione rassicurazioni al sindaco e alla cittadinanza sull’impegno delle forze dell’ordine nel territorio.

«Insieme al Comandante della Polizia Locale, siamo stati ricevuti dal Prefetto di Milano e dagli altri componenti del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tra i quali il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Sala – ha scritto il sindaco Bosani – L’incontro si è svolto a seguito della lettera che ho inviato settimana scorsa in relazione alla rissa verificatasi in stazione e alle “presenze sgradite” nella stessa zona. Ringrazio il Prefetto e il Comitato per la risposta tempestiva alla richiesta inviata e per l’attenzione data al nostro Comune. Il Comitato ha assicurato una maggiore presenza delle forze dell’ordine per prevenire ulteriori episodi e controllare in maniera più intensa il territorio.

Il Prefetto ha anche sottolineato un dato oggettivo: i reati a Pregnana sono inferiori alla media provinciale e sono in diminuzione negli ultimi anni. Questo risultato è anche frutto degli investimenti di risorse, apparecchiature, personale e collaborazione messi in atto dal Comune insieme alle Forze dell’Ordine. La mia richiesta è mirata proprio alla prevenzione: la situazione di Pregnana è positiva e sotto controllo, e proprio per questo con un intervento dissuasivo puntuale e continuo questa situazione positiva può essere mantenuta anche in futuro».