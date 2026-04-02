Le fiamme hanno interessato un canale con incendio di fogliame esistente e due zone con rifiuti ferrosi

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.30 sono state avvisate tre colonne di fumo nei campi prospicienti la via Cicogna: una a Cuggiono e due a Bernate Ticino.

Incendio in un’area boschiva: intervengono i Vigili del fuoco

La Polizia locale di Cuggiono ha provveduto ad allertare i VVF ed a verificare che non vi fossero persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti, il Comando di Polizia Locale di Bernate Ticino, i VVF di Inveruno e Rho, il Corpo Volontari del Parco del Ticino Distaccamento di Magenta ed i CCF di Magenta, che coordineranno le indagini.

Le fiamme hanno interessato un canale con incendio di fogliame esistente e due zone con rifiuti ferrosi (in località Bernate Ticino) e sono state prontamente fermate dagli operatori dei VVF, dopodiché hanno avuto inizio le operazioni di bonifica.