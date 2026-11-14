Inaugurato il secondo defibrillatore in memoria di Stefano Ortenzi

È la seconda delle quattro postazioni salvavita finanziate grazie alla raccolta fondi promossa dagli amici di “Teto”. Il progetto prevede anche educazione alla cardioprotezione nelle scuole e corsi per i cittadini.

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Il cuore di “Teto” continua a battere per la sua città.

Inaugurato in via Napoli il secondo defibrillatore in memoria di Stefano Ortenzi

Oggi, sabato 14 novembre, è stata inaugurata a Legnano una nuova postazione Dae (defibrillatore automatico esterno) in via Napoli 22. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Lorenzo Radice e il consigliere comunale Davide Crepaldi. È la seconda delle quattro postazioni salvavita dedicate alla memoria di Stefano Ortenzi, realizzate in collaborazione con l’associazione SESSANTAMILAVITEDASALVARE ALTOMILANESE ODV. Arriva dopo quella di via Menotti, inaugurata lo scorso 28 giugno, che era stata la prima concretizzazione del progetto.

La raccolta fondi nata dagli amici dopo la scomparsa improvvisa di “Teto”

Ortenzi, per tutti “Teto”, è scomparso improvvisamente lo scorso aprile, a 58 anni, per un arresto cardiaco che lo aveva colpito mentre pedalava in Valle Olona. La sua morte aveva profondamente colpito la comunità legnanese. Amici e genitori del basket frequentato dai figli hanno così lanciato una raccolta fondi per trasformare il dolore della perdita in un gesto concreto per la città. L’obiettivo iniziale era acquistare un solo defibrillatore. In pochi giorni però sono stati raccolti oltre 12mila euro grazie a più di 250 donatori, abbastanza per finanziare quattro postazioni salvavita.

Non solo defibrillatori: un progetto al Bernocchi e corsi per i cittadini

Le risorse raccolte non serviranno solo a installare i Dae pubblici. Finanziano anche altre iniziative di prevenzione e sensibilizzazione. La prima è un progetto di educazione alla cardioprotezione per gli studenti dell’Istituto Bernocchi, la scuola frequentata dai figli di Stefano. Ci sono poi i corsi di formazione aperti alla cittadinanza, per imparare a usare correttamente un defibrillatore. Il primo si era già svolto a giugno ed era dedicato ai compagni di squadra e agli amici dei figli di Ortenzi.

Un’eredità che lascia un segno concreto sul territorio

Il progetto va oltre il semplice ricordo. Vuole diffondere la cultura della prevenzione e dare ai cittadini gli strumenti per intervenire subito in caso di emergenza cardiaca, quando ogni minuto può fare la differenza. Con l’inaugurazione di via Napoli resta da installare solo la metà delle postazioni previste. Le nuove postazioni Dae sono così una risorsa importante per la sicurezza di tutti i cittadini e, allo stesso tempo, un modo per mantenere viva la memoria di Stefano Ortenzi.