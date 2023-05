Inaugurato il nuovo busto di Libero Ferrario

Un momento davvero importate per Parabiago: oggi, domenica 14 maggio 2023, il busto del campion di ciclismo Libero Ferrario è tornato al suo posto.

L'inaugurazione a Parabiago

Oggi, domenica 14 maggio, il busto di Libero Ferrario è tornato al suo posto: la città ha così inaugurato la stagione del Centenario dalla Vittoria di Zurigo (1923/2023).

Grazie a Ferrario la maglia iridata venne vestita per la prima volta in assoluto da un ciclista italiano.

Il furto di due anni fa

Purtroppo, due anni fa ignoti rubarono il busto in bronzo che troneggiava sulla tomba di Libero Ferrario. Svanita ogni possibilità di recuperare il busto, i famigliari del forte corridore si sono attivati affinché, con una nuova soluzione di adeguato decoro, venisse rimosso lo sfregio patito dalla tomba. Hanno optato per un busto in marmo, fatto realizzare da un’azienda toscana specializzata in questo genere di intervento.

Le celebrazioni di oggi

L’inaugurazione è avvenuta oggi, domenica, alle 10.30 al cimitero di Parabiago, alla presenza delle autorità cittadine, del Direttivo del G.C. Libero Ferrario e di esponenti del mondo delle due ruote, guidati dall’altro campione del mondo parabiaghese, Giuseppe Saronni. Un momento di grande intensità emotiva perché l’inaugurazione, con tanto di benedizione, è avvenuta proprio nel centesimo anniversario della vittoria di Zurigo.

Successivamente alle 11.30 nella chiesa dei SS. Gervasio e Protasio, don Maurilio Frigerio, prevosto della Comunità Pastorale di S. Ambrogio di Parabiago, ha celebrato la Messa.

Alle 13 il G.C. Libero Ferrario avrà invece il piacere di ricevere gli intervenuti al pranzo sociale che, eccezionalmente, non si terrà in autunno – come da consuetudine per raccontare quanto successo nell’anno che volge al termine – bensì in primavera, proprio con lo scopo di illustrare i numerosi eventi celebrativi (una decina) che nei prossimi mesi andranno in onda a Parabiago e a Zurigo per ricordare la vittoria mondiale di Libero Ferrario.