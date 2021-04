Rubata la statua di bronzo sulla tomba di Libero Ferrario

Rubata la statua di bronzo sulla tomba dell’indimenticato ciclista Libero Ferrario a Parabiago: dura la reazione del sindaco Raffaele Cucchi.

Rubata la statua di bronzo del ciclista

La statua in bronzo sulla tomba di Libero Ferrario non è più al suo posto. Si presume un furto, davvero inopportuno, che colpisce la città di Parabiago nella sua affezione al campione del mondo di ciclismo Libero Ferrario e primo italiano a conquistare una maglia iridata. In suo ricordo è stato intitolato un campo sportivo, realizzato un murales che lo ritrae nel momento della vittoria e il posto d’onore all’interno del Museo Civico del Ciclismo che tra breve l’Amministrazione inaugurerà. Inoltre, i preparativi per i festeggiamenti del centenario della sua vittoria che si svolgeranno nel 2023, sono già in corso. Il furto, quindi, non rappresenta solo un atto irrispettoso all’interno del cimitero cittadino, ma anche irriverente rispetto all’affetto che la Città dimostra tutt’oggi a questo campione.

La dura reazione del sindaco

Ha dichiarato il primo cittadino Cucchi:

“Quando mi hanno comunicato l’accaduto, non volevo credere che qualcuno sia davvero così irrispettoso dei nostri morti, innanzitutto, ma anche di chi rappresenta per la nostra città un’icona dello sport. Non ho davvero parole per esprimere tutto il nostro disappunto e anche la nostra rabbia rispetto a questo reato. Ci auguriamo che nel breve, non solo sia ritrovata la statua, ma che i colpevoli vengano individuati con le conseguenti condanne che ne derivano”.

Nella foto di copertina il murales a Parabiago dedicato a Libero Ferrario.