Inaugurata una nuova postazione di defibrillazione pubblica in città: è la 57esima

L'installazione del dispositivo salvavita è stata resa possibile grazie a una donazione di Lions club Castello Le Robinie, Lions club Host, Lions club Carroccio e Lions Club Legnano Rescaldina a seguito del Lions day 2025.

Inaugurata a Legnano, in piazza del Popolo, una nuova postazione di defibrillazione pubblica: è la 57esima in città.

Inaugurata la 57esima postazione di defibrillazione pubblica

L’iniziativa, che rafforza ulteriormente la rete di cardioprotezione del territorio comunale, arriva a pochi giorni da un significativo episodio di soccorso avvenuto a San Giorgio su Legnano, dove una donna colpita da arresto cardiaco è stata salvata grazie al tempestivo intervento di alcuni passanti che hanno utilizzato un defibrillatore pubblico installato da Vivi con il cuore in collaborazione con l’associazione Sessantamilavitedasalvare nell’ambito del progetto di cardioprotezione Progetto Vita Altomilanese.

La nuova postazione è stata donata da Lions club Castello Le Robinie, Lions club Host, Lions club Carroccio e Lions Club Legnano Rescaldina a seguito della manifestazione Lions day, svoltasi nell’aprile 2025. Con questa installazione, sostenuta nell’ambito del Progetto Vita Altomilanese promosso dall’associazione Sessantamilavitedasalvare, sale a 57 il numero dei defibrillatori pubblici presenti in città, disponibili 24 ore su 24 per tutta la cittadinanza.

Si tratta del terzo Dae installato a Legnano grazie ai Lions

Il presidente di Sessantamilavitedasalvare Luca Cantarella ha espresso il proprio ringraziamento all’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Lorenzo Radice, per il costante supporto, e ai Lions club coinvolti, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la realizzazione dell’iniziativa. Si tratta della terza postazione installata in città grazie alla collaborazione consolidata tra Lions e l’associazione, impegnata nella diffusione della cultura del primo soccorso e nell’installazione di dispositivi salvavita sul territorio.

Venticinque anni fa la morte di Marco Bandera al Bernocchi

Nel corso dell’inaugurazione è stato inoltre ricordato con commozione Marco Bandera, studente del Bernocchi, scomparso tragicamente il 21 marzo di 25 anni fa a seguito di un arresto cardiaco che lo colpì nella palestra dell’istituto superiore. Proprio da quella vicenda è nata la spinta che ha portato alla creazione dell’associazione Sessantamilavitedasalvare.

Franco Colombo: “Un gesto concreto a beneficio della collettività”

Il dottor Franco Colombo, intervenuto in rappresentanza dei Lions club donatori, ha sottolineato il valore dell’impegno sociale che caratterizza l’azione dei club, evidenziando come la donazione del defibrillatore rappresenti un gesto concreto a beneficio della collettività, particolarmente significativo in un momento complesso per il sistema sanitario pubblico.

L’iniziativa conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio nel promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini.