In partenza il nuovo corso per diventare volontario della Croce Bianca

Appuntamento giovedì 14 settembre a Magenta per la presentazione del nuovo corso per diventare volontario per la Croce Bianca di Magenta.

Al via il nuovo corso per volontari della Croce Bianca

Giovedì 14 settembre alle ore 21 sarà presentato il prossimo corso di Croce Bianca Magenta che consentirà di entrare in associazione come volontario e di ricevere una abilitazione ai trasporti secondari e di emergenza urgenza.

Per sapere come è organizzato il corso, il calendario e quali abilitazione consentirà di ricevere è possibile presentarsi giovedì 14 settembre alle ore 21 presso la sede di Magenta, in via Trieste 62.

I posti sono limitati. È possibile richiedere informazioni e prenotarsi alla serata di presentazione lasciando i propri dati (nome, cognome, recapito telefonico e email) a formazione@crocebiancamagenta.org

A conclusione della serata di presentazione, sarà possibile iscriversi direttamente al corso.