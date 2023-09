Grave incidente ieri sera, 7 settembre 2023, a Bernate Ticino: un 27enne a bordo del suo scooter è finito contro un muro di recinzione. Soccorso in codice rosso con elisoccorso è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

In scooter finisce contro un muro: 27enne in gravi condizioni

Si trova in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano il 27enne che ieri sera ha avuto un incidente in via Vittorio Emanuele a Bernate Ticino: l'uomo per ragioni ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il muro. Sul posto sono arrivati in codice rosso l'ambulanza e l'elisoccorso.

Dopo i primi aiuti portati dai soccorritori sul posto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.