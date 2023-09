Contrasto all'abbandono di rifiuti: fioccano le sanzioni grazie alle nuove fototrappole

Contrasto all'abbandono dei rifiuti a Nerviano grazie all'utilizzo delle nuove foto trappole: diverse le persone scoperte e sanzionate per aver abbandonato dei rifiuti.

Abbandono di rifiuti: diverse sanzioni grazie alle fototrappole

In quest’ultimo mese, gli Agenti della Polizia Locale di Nerviano - Pogliano, si sono concentrati sul contrasto dell’abbandono di rifiuti.

Per la circostanza sono state utilizzate anche telecamere di ultima generazione acquistate dal Comune di Pogliano Milanese attraverso un bando di Regione Lombardia del 2022: consegnate a luglio di quest’anno e conferite al nuovo Comando Unico di Polizia Locale Nerviano - Pogliano,

si tratta di telecamere molto piccole, con un’autonomia di circa 10 giorni e sono in grado di leggere una targa anche oltre ai 30 metri di distanza. Hanno un costo di 7.740,00 euro dei quali 6.192 euro finanziati da Regione Lombardia.

Sorvegliati alcuni luoghi critici

“Sorvegliato speciale” è stato il quartiere delle Gescal ed in particolare la Via Fratelli Bandiera dove sono state identificate e sanzionate con un verbale da euro 500,00 due famiglie lì residenti. Trattandosi di abbandoni frequenti che, da informazioni apprese, oltre che dai suddetti accertamenti, sembrerebbero riguardare per lo più i residenti, sono stati presi contatti con Aler al fine di valutare se la reiterazione di tali condotte può essere valutato quale motivo di risoluzione del contratto. Nell’area di Via fratelli Bandiera i rifiuti sono stati poi completamente rimossi e ancora oggi non ne sono stati più depositati.

Altro luogo controllato è stato il parcheggio di Gran casa: qui sono stati identificati e sanzionati sempre con verbali da 500 euro 2 soggetti: un cittadino residente a Castano Primo e trasferitosi da poco a Nerviano che ha gettato rifiuti relativi al trasloco e un dipendente di un’attività commerciale che ha gettato vari sacchi di indifferenziata. Oltre alla sanzione, a seguito di diffida, hanno rimosso i rifiuti che avevano depositato.

Per i rimanenti rifiuti si sta procedendo con le attività prodromiche alla rimozione.

Anche nel parchetto di Via Canova (dietro Gran Casa) è stato identificato l’autore dell’abbandono di 7 sacchi di indifferenziata. Anch’esso sanzionato con un verbale da 500 euro e l’obbligo di rimozione.

Infine, un agente del Comando Unico, fuori servizio, alle 6.30 di mattina, ha sorpreso il conducente di un veicolo gettare dal finestrino un sacchetto dell’immondizia in un campo di Via Europa nei pressi del cimitero di Garbatola. L’agente, l’ha subito fermato e identificato: trattasi di un cittadino residente a Gerenzano. Quest’ultimo è stato sanzionato con un verbale da 150 euro ai sensi del codice della strada.

Il commento del comandante della Polizia Locale Stefano Palmeri

Anche con riferimento ai veicoli abbandonati, in questi giorni, dopo l’esperimento di tutti gli atti previsti, sono stati rimossi i due veicoli presenti a Nerviano in Via Carducci e in Via Gorizia a Garbatola.