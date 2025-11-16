In memoria di Angelo Tavecchia un’auto per i servizi sociali

Entrerà in servizio nei prossimi giorni il nuovissimo mezzo giunto nelle disponibilità dell’associazione Tempo Opportuno di Cornaredo.

Cornaredo Servizi sociali

L’associazione, presieduta da Rocco Saracino, si occupa di importanti servizi sociali in collaborazione con il Comune cornaredese. A partire dal trasporto delle persone impossibilitate a muoversi verso i luoghi di cura, proseguendo con la consegna a domicilio dei pasti, i corsi di italiano per cittadini stranieri e infine con il progetto Tempo salute, dedicato alla consegna di farmaci alle persone meno abbienti.

Tempo opportuno

Un impegno che va avanti da anni, tanto silenzioso quanto importante per le persone che ricevono sostegno, grazie all’attenzione del direttivo con sede al Melograno e all’impegno di una sessantina di soci che si alternano nella gestione dei vari servizi.

Fra questi vi era anche Angelo Tavecchia, recentemente scomparso: è grazie a un suo lascito da 20mila euro che l’associazione ha potuto acquistare il nuovo veicolo adatto al trasporto di persone in carrozzina.

In memoria di Angelo Tavecchia

Ai 20mila euro ricevuti come lascito sono stati aggiunti altri 17mila euro di contributi pubblici dal Comune di Cornaredo raggiungendo così la cifra necessaria per l’acquisto del mezzo e la sua messa in strada.

Sabato al centro Melograno si terrà una piccola cerimonia per inaugurare il mezzo. Nel frattempo prosegue la ricerca di nuovi soci da parte dell’associazione Tempo Opportuno: persone che abbiano voglia di prestare alcune ore della propria settimana per svolgere concreti servizi a favore di chi è più svantaggiato. Le porte dell’associazione e del centro Melograno sono sempre pronte ad accoglierle.