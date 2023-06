Siamo ormai alle porte dell’evento che coinvolgerà gran parte della cittadinanza Sangiorgese: parliamo di “Tira tardi a San Giorgio”, più comunemente conosciuta come “Notte Bianca” che però per i Sangiorgesi si tingerà in una “Notte Fucsia”, colore ufficiale dell’evento.

In arrivo la Notte bianca di San Giorgio

L’iniziativa è organizzata da ProLoco San Giorgio su Legnano, promotrice ufficiale dell’evento in collaborazione con le attività locali di San Giorgio su Legnano, Patrocinata dal Comune di San Giorgio su Legnano e supportata da BCC Busto Garolfo e Buguggiate.

La data di San Giorgio su Legnano, 1 luglio 2023, si pone in mezzo tra l’appena trascorsa notte bianca Legnanese e quella che avverrà l’8 luglio a Canegrate. Ma l’evento Sangiorgese avrà un nome nuovo, unico nel suo genere e rappresentativo del nostro paese: TIRA TARDI A SAN GIORGIO! Un evento che nasce per coinvolgere l’intera comunità e portare a San Giorgio per la prima volta, dopo molto tempo, un tocco giovane, divertente e di festa.

Tutte le proposte della serata

L’idea di questo nome nasce dall’unione di molte idee nel corso di una riunione svolta proprio in occasione dell’evento: tra i tanti nomi proposti, questo ha accolto l’incanto e il piacere di tutti i presenti che lo hanno quindi decretato come prescelto per la prima edizione dell’evento.

L’evento prenderà il via dalle ore 18.30 (chiusura delle strade al traffico alle ore 17.00 per permettere l’allestimento degli stand e delle aree coinvolte) e coinvolgerà Via Roma, Via Manzoni e Piazza Mazzini (con alcune zone a traffico limitato per le vie limitrofe alla zona evento)

Un ricco programma per grandi e piccini: intrattenimenti, musica di diversi generi, arte di strada, auto storiche e moto, ampie aree per i più piccoli e tantissime associazioni presenti. E ancora, sempre grazie ai negozianti che hanno aderito all’iniziativa ci saranno postazioni food&beverage e molto altro ancora. Vediamo di seguito i dettagli che potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi (gli orari sono consultabili sul nostro sito web www.prolocosangiorgiosl.it):

La prima area, PARCHEGGIO VIA ROMA - ALTEZZA CIVICO 76 presenterà attrazioni per bambini, sport, esposizione motori, cibo e musica.

Food&Beverage

<> aperitivo e degustazioni a cura di Ristorante Pizzeria “La Nuova Pergola” e “Pasticceria Stefanetti” <> regolare attività a cura di “La Piazzetta” e “Pizza Vola”

<> degustazioni con salumi e formaggi a cura di “Salumeria Pegoraro”

Esposizione, intrattenimento, esibizioni e musica

<> esposizione auto d’epoca a cura di “Garage Gasparri”

<> baby dance con Pantera Vera - VeraTour - a cura di Camuna Viaggi

<> esibizione Scuola Danza “Art’è Ballet”

<> musica live a cura di “Scuole di Musica Niccolò Paganini”

La seconda area, PARCHEGGIO VIA ROMA - ALTEZZA CIVICO 57 presenterà esibizioni, sport e somministrazione di cibo:

Food&Beverage

<> regolare attività a cura di “Sushi”, “Bar Time Out”

<> birra e spritz a cura di “La Cantina di San Giorgio”

Esposizione, intrattenimento, esibizioni e musica

<> Esposizione moto Harley Davidson

<> Esibizione Intensity Elite Cheer & Dance

<> Esibizione Ascam Paganini Karate ASD

<> Esibizione Body & Soul Creative Dance ASD

La terza area, PARCHEGGIO VIA ROMA - VIA MANZONI presenterà somministrazione di cibo, musica ed esibizioni, esposizione motori:

Food&Beverage

<> Regolare attività a cura di “Il Circolo” e “Circolo Svago”

Esposizione, intrattenimento, esibizioni e musica a cura di “Il Circolo”

<> Esibizione scuola di MMA Team Barretta pankration crossfit Busto Arsizio

<> Sfilata di moda "Andre Legnano”

<> Ballo liscio e musica con Giacomino

La quarta area, VIA MANZONI presenterà mercatino hobbisti, somministrazione di cibo, musica ed esibizioni, sport, attrazioni per bambini:

Food&Beverage

<> regolare attività a cura di “Gelatiamo” e “Pizzeria La Favola”

Esposizione, intrattenimento, esibizioni e musica

<> Mercatini hobbistica – esposizione di oggettistica, bigiotteria e oggetti di vario genere

<> Musica live Scuole di musica Niccolò Paganini

<> Esibizione Danza con Veronica

<> Esibizione Unità cinofila Tequila E.T.S. Busto Arsizio Sezione Cerro Maggiore

La quinta area, PIAZZA MAZZINI presenterà somministrazione di cibo, musica, esibizioni e sfilata di moda.

Food&Beverage

<> regolare attività a cura di “Bar da Mimma”

Esposizione, intrattenimento, esibizioni e musica

<> Esibizione Dance Academy e Balla&Snella

<> Concorso “I Bellissimi d’Italia”- sfilata di moda uomo-donna con la partecipazione di Miranda Liz: sulla passerella di Piazza Mazzini sfileranno i bellissimi e le bellissime d’Italia tra Baby, Miss, Lady, Over, Curvy e Mister. Una eccellente giuria di personaggi dello spettacolo decreteranno e proclameranno i vincitori. L’iscrizione è aperta a tutti, se interessati è possibile contattare Giovanna al 333 9049430.

Segnaliamo la presenza delle associazioni del territorio quali: Unione Sportiva Sangiorgese, Art’è Ballet, Scuole di Musica Niccolò Paganini, Associazione Scacchi Sangiorgese, Sangiorgese Basket, A.N.P.I, 60milavitedasalvare, San Giorgio Calcio ASD, Protezione Civile Canegrate & San Giorgio su Legnano, Ugo Colombo Hombre Vertical APS, e molte altre ancora.

Segnaliamo inoltre che, di fronte all’attività Parrucchiere Lioy, ci sarà uno stand che raccoglierà fondi per l’Emilia Romagna. E ancora, la Protezione Civile sarà presente con l’Unità Mobile.

Tutte le informazioni dettagliate e aggiornate sono consultabili sul sito web www.prolocosangiorgiosl.it.